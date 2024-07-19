İngiltere'de İşçi Partisi'nden Kuzey Kıbrıs kökenli ilk milletvekili seçildi - Son Dakika
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İngiltere'de İşçi Partisi'nden Kuzey Kıbrıs kökenli ilk milletvekili seçildi

İngiltere'de yapılan genel seçimlerde İşçi Partisi'nin adayı olan Nesil Çalışkan, Barking ve Dagenham bölgesinden milletvekili seçilerek Avam Kamarası'na giren ilk Kuzey Kıbrıs kökenli milletvekili oldu. Çalışkan, genç yaşına rağmen siyasette uzun yıllardır aktif olarak yer almakta ve daha önce Londra'nın doğusunda belediye başkanı olarak görev yapmıştır. İşçi Partisi'nin seçim bildirgesinde öne çıkan konuları hayata geçirmek için çalışacak olan Çalışkan, ekonomiyi canlandırmak, sağlık hizmetlerini iyileştirmek ve eğitim kalitesini yükseltmek gibi vaatleri gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

19.07.2024 06:30
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İngiltere’de 4 Temmuz’da yapılan genel seçimleri kazanan İşçi Partisi’nin başkent Londra’da Barking ve Dagenham bölgesinden aday gösterdiği Nesil Çalışkan, Avam Kamarası’na giren ilk Kuzey Kıbrıs kökenli milletvekili oldu.

35 yaşındaki Nesil Çalışkan, Londra’nın doğusunda Türkiye kökenli göçmen nüfusun yoğun olduğu Enfield-Edmonton’da doğdu.

BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Çalışkan, Kuzey Kıbrıs kökenli anneannesi ve dedesinin Kıbrıs ikiye bölünmeden önce adanın güneyindeki Lefkara’da yaşadıklarını, Aralık 1972'de de Noel öncesi Londra’nın doğusuna göç ettiğini söylüyor.

Çalışkan, 14 yaşında İşçi Partisi’ne katılmış. 20 yıldır partinin aktif üyesi.

Lisans eğitimini Reading Üniversitesi’nde Siyaset ve Uluslararası İlişkiler bölümünde, yüksel lisansını da London School of Economics’te Siyaset ve İletişim üzerine yaptı. Birkaç yıl Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) için çalıştı.

Londra'da en genç kadın belediye başkanı seçildi

2015’te, doğup büyüdüğü Enfield'da Belediye Meclisi Üyesi, 2018'de de 29 yaşında Belediye Başkanı seçildi.

Londra'da en genç kadın belediye başkanı olarak da tarihe geçti.

Çalışkan, son genel seçimde Barking ve Dagenham bölgesinde oyların yüzde 44,5’ini alarak milletvekili seçildi.

Aile büyüklerinin yıllar önce göç ettiği Londra’nın doğusunda bir başka bölgeden aday gösterildiği için gururlu olduğunu belirten Çalışkan, “İyi anladığım ve daha önce temsil ettiğim toplumları yine temsil ettiğim için mutluyum” diyor.

Nasıl aday gösterildi?

İngiltere'de Mayıs ayında dönemin başbakan Rishi Sunak, sürpriz bir kararla 4 Temmuz'da erken seçim yapılacağını açıkladı.

Çalışkan, İşçi Partisi'nin kendisiyle Barking ve Dagenham seçim bölgesinde milletvekilliği adaylığı için mülakat yaptığını, her şeyin son dakikada ve hızlı geliştiğini söylüyor.

İşçi Partisi’nin kontrolündeki yerel yönetimlerin yıllardır "Muhafazakar Parti’nin sınırlı bütçe ayırması nedeniyle baskı altında” olduğunu belirten Çalışkan, kendisinin de belediyede kısıtlı kaynaklarla yaptığı icraatın milletvekilliğine uzanan siyasi yolculuğunda etkili olduğunu belirtiyor.

Çalışkan geçen yıl, belediye başkanlarını temsil eden İşçi Partisi Yerel Yönetimler Birliği'nin (LGA) başkanı seçilmiş ve partinin merkez yönetim komitesinde (NEC) de yer almıştı.

Gölge kabinede yerel yönetimler ekibinde görev yapan Çalışkan, İşçi Partisi'ndeki bu görevleri sırasında Genel Başkan Keir Starmer’ın partideki değişimi nasıl şekillendirdiğine tanık olduğunu vurguluyor.

‘Dünyanın dört yanındaki Kuzey Kıbrıslılardan tebrik mesajı aldım’

“Avam Kamarası’na seçilen Kuzey Kıbrıs kökenli ilk milletvekili olmaktan gurur duyduğunu” söyleyen Çalışkan, dünyanın dört yanındaki Kuzey Kıbrıslılardan çok sayıda destek ve tebrik mesajı almış:

“Kıbrıs küçük bir ada. Kıbrıslılar tutkulu insanlar. Adalı olmaktan ve kökleri ile gurur duyuyorlar. Gelen tebrik mesajları için minnettarım.

“Nereden geldiğim, kim olduğum siyaset yapışımı da etkiliyor... Bu ülkede yaşayan herkesin, her bireyin temsil edildiği ve kendi potansiyeline erişebilme imkanı veren bir hükümetimiz olmalı.”

İktidara gelen İşçi Partisi’nin önündeki en büyük zorluk, seçim bildirgesinin merkezine koyduğu “değişimi” hayata geçirmek olacak.

Partinin en önemli vaadi ekonomiyi canlandırmak.

İşçi Partisi ayrıca Ulusal Sağlık Hizmetleri'ndeki (NHS) uzun bekleme sürelerini kısaltmayı ve eğitim kalitesini yükseltmeyi de vadetti.

Çalışkan, seçim bölgesinde halkın öne çıkan sorunlarının da bu başlıklarda yoğunlaştığını aktarıyor:

"Ekonomik büyümenin sağlanması ve Barking halkının günlük hayatlarında bunun olumlu etkilerini görmesi öncelikli hedefim olacak. Ayrıca sağlıkta hastane randevularındaki yığılma ciddi bir sorun. Hükümet bu sorunu çözerken iyileşmenin Barking'e de yansıması için çalışacağım."

Çalışkan ayrıca okullar üzerindeki baskıyı azaltmak ve öğretmen sayısını artırmak için de çaba harcayacağını söylüyor.

Kaynak: BBC

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