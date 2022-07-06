İngiltere'de istifa krizi! 10 dakika arayla 2 bakan istifa etti

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İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Maliye Bakanı Rishi Sunak, Başbakan Boris Johnson'ın yönetimine karşı "güven kaybettiklerini" söyleyerek görevlerinden istifa etmesinin ardından Johnson istifalara mektupla yanıt verdi. Johnson, Maliye Bakanı Sunak'ın istifasını, "Beraber çalışmayı özleyeceğim" şeklinde yanıtlayarak, "Hükümetten istifa etmenize üzüldüm. Tarihimizin ekonomimiz için en zorlu döneminde ülkemize üstün hizmetlerde bulundunuz" dedi.

"DERİN BAĞLILIĞINIZA ÇOK DEĞER VERDİM"

Sunak'ın 2020'de pandemiyle beraber ulusal karantina döneminde ekonomiyi koruduğunu, bu sürede Furlough maaş planıyla milyonlarca işin korunmasını sağladığını ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle büyüyen küresel enflasyon baskılarına karşı ekonomiye destek sağlamaya devam ettiğini söyleyen Johnson, "Tavsiyenize ve kamu hizmetine olan derin bağlılığınıza çok değer verdim ve hükümette sizinle çalışmayı özleyeceğim" dedi.

"ÇOK ÖZLENECEKSİNİZ"

Sağlık Bakanı Sajid Javid'in istifasına da yanıt veren Johnson, çok üzgün olduğunu belirterek, "Bu hükümete ve Birleşik Krallık halkına ayrıcalıkla hizmet ettiniz. Covid-19 pandemisinde Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanlığı'nı yönettiniz. Çok özleneceksiniz" ifadelerini kullandı.

YENİ SAĞLIK BAKANI VE MALİYE BAKANI ATANDI

Javid'in istifasından sonra, Kabine Ofisi Bakanı Steve Barclay yeni Sağlık Bakanı olarak atandı. Barclay, daha önce 13 Şubat 2020- 15 Eylül 2021 tarihleri arasında Hazine Baş Sekreteri, 16 Kasım 2018 - 31 Ocak 2020 tarihleri arasında Avrupa Birliği'nden Çıkıştan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapmıştı.

Sunak'ın istifasından sonra ise Eğitim Bakanı Nadhim Zahawi, Maliye Bakanı olarak atandı. Zahawi, 2020 ve 2021 yıllarında korona virüs pandemisi sorasında hükümette Covid-19 Aşı Uygulama Bakanı olarak görev yapmıştı.

HÜKÜMETİN ÇÖKMEKTE OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer, hükümetin çökmekte olduğunu iddia etti. Starmer, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a tepki gösteren Javid ve Sunak'ın art arda istifasının ardından yaptığı açıklamada, iki bakanı, Johnson'ın "suç ortakları" olmakla suçladı.

İNGİLİZ BASINI: SONU YAKLAŞIYOR

Guardian'ın gazetesi, Javid ve Sunak'ın istifalarının bir istifa dalgası yaratmadığını; ancak iktidardaki Muhafazakâr Parti'de birçok kişinin Johnson için sonun yaklaştığına inandığını belirtti.

Maliye Bakanı Rishi Sunak 'ın istifa mektubundaki ifadeler:

"İngiltere Halkı hakkı olan şekilde hükümetin düzgün, ciddi ve yetkin bir şekilde yönetilmesini bekliyor. Ben bu standartlar için mücadele edilmesi gerekildiğine inanıyorum ve bu yüzden istifa ediyorum. Hükümetten ayrıldığım için üzgünüm ama böyle devam edemeyeceğimiz sonucuna vardığım için bu kararı aldım."

Sağlık Bakanı Sajid Javid'in istifa mektubundaki ifadeler:

"Biz (Muhafazakar Parti) her zaman popüler olmadık, ama ulusal çıkarları korumak konusunda hep yetkin olduk. Ne yazık ki son olaylar karşısında, halk nezdinde ikisi de değiliz. Üzülerek söylüyorum ve artık biliyorum ki sizin yönetiminiz altında değişen bir şey olmayacak bu nedenle benim güvenimi de kaybettiniz."