İngiltere'de komşusunu 27 yerinden bıçaklayıp öldürdükten sonra üzerine oturup sigara içmiş! Türk zanlı cinayet suçundan mahkum edildi - Son Dakika
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İngiltere'de komşusunu 27 yerinden bıçaklayıp öldürdükten sonra üzerine oturup sigara içmiş! Türk zanlı cinayet suçundan mahkum edildi

07.04.2022 10:16

İngiltere'de komşusunu 27 yerinden bıçaklayarak öldüren Can Arslan, akıl sağlığının yerinde olmadığını öne sürmüştü. Kararını veren mahkeme, zanlıyı cinayet suçundan mahkum etti. Kameralara yansıyan olayda Arslan'ın komşusunu öldürdükten sonra üzerine oturup sigara içtiği görüntüler ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde 52 yaşındaki Can Arslan, İngiltere, Gloucestershire yakınlarındaki evinde üç çocuk babası Matthew Boorman'a saldırmıştı. Komşusunu 27 yerinden bıçaklayarak öldüren Arslan, kurbanının üzerine oturup sigara yaktığı anlar kameralara yansımıştı. Can Arslan, 5 Nisan Salı günü mahkemeye çıkarıldı ve cinayetten hüküm giydi.

AKIL SAĞLIĞI RAPORU GELDİ

Yaşanan cinayet davası Can Arslan'ın akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia etmesi üzerine ertelenmişti. Tarafsız sağlık kuruluşları tarafından verilen raporda Can Arslan'ın akıl sağlığı yerinde olduğu anlaşılınca mahkeme tekrar toplandı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Bristol Kraliyet Mahkemesi'nde yargılanan Arslan yapılan mahkemede kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. Ancak jüri, bir günlük müzakerelerin ardından oybirliğiyle Arslan'ı cinayetten mahkum etti.

GÖRÜNTÜLER KAMERAYA YANSIDI

Can Arslan'ın komşularına saldırı anı anbean bölgede bulunan güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alınmıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakalanan Arslan'ın "Sanki 10 kişiyi öldürdük ne abartıyorsunuz? Özel kuvvetlerde görev yapmıştım" dediği dikkatlerden kaçmadı.

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Son Dakika Dünya İngiltere'de komşusunu 27 yerinden bıçaklayıp öldürdükten sonra üzerine oturup sigara içmiş! Türk zanlı cinayet suçundan mahkum edildi - Son Dakika


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