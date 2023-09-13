İngiltere'de Mağaza Sahibi Kadın Müşteriyi Boğazından Tutarak Çıkarmaya Çalıştı - Son Dakika

İngiltere'de Mağaza Sahibi Kadın Müşteriyi Boğazından Tutarak Çıkarmaya Çalıştı

İngiltere\'de Mağaza Sahibi Kadın Müşteriyi Boğazından Tutarak Çıkarmaya Çalıştı
Son Güncelleme: 13.09.2023 11:02

İngiltere'de bir kozmetik mağazasında çıkan tartışmada, mağaza sahibi bir kadın müşteriyi boğazından tutarak mağazadan çıkarmaya çalıştı. Olay anına ait video sosyal medyada paylaşılınca vatandaşlar mağaza önünde protesto düzenledi.

İngiltere'de kozmetik ürünleri satan bir mağaza sahibi ve kadın müşteri arasında bir ürünün iadesi yüzünden tartışma çıktı.

Mağaza sahibi kadın müşteriyi boğazından tutup mağazadan çıkarmaya çalıştı. Vatandaşlar mağaza önünde protesto düzenledi

Mağaza sahibini kendisine çanta ile vuran kadını boğazını sıkarak mağazadan çıkarmaya çalıştı. Başka bir müşteri tarafından olay anına ait çekilen video internette paylaşılınca vatandaşlar mağaza önünde toplanıp mağaza sahibini protesto etti.

Mağaza sahibi kadın müşteriyi boğazından tutup mağazadan çıkarmaya çalıştı. Vatandaşlar mağaza önünde protesto düzenledi

Mağaza sahibi Sohail Sindho, kadının kendisine saygısızca davrandığını, kendisine tokat attıktan sonra polis

aradığını polis gelene kadar kadını ensesinden tutarak kaçmasını engellemek istediğinisöyleyerek kendisini savundu.

Mağaza sahibi kadın müşteriyi boğazından tutup mağazadan çıkarmaya çalıştı. Vatandaşlar mağaza önünde protesto düzenledi

Mağaza sahibi kadını tutmaya çalışırken kadının bir sebeple yüzüne defalarca vurmaya devam ettiğini söyledi.

Videoyu çeken 18 yaşındaki tanık Edilenny Douteo, yaptığı açıklamada kadın ve erkeğin bir birlerine şiddetli bir şekilde bağırdıklarını, kadının aldığı ürünü iade etmek istediğini, mağaza sahibinin saldırganlaştığını söyledi.

Mağaza sahibi kadın müşteriyi boğazından tutup mağazadan çıkarmaya çalıştı. Vatandaşlar mağaza önünde protesto düzenledi

Polis, ise kadının saldırı ve hırsızlık suçlarından dolayı göz altına alınıp serbest bırakıldığını söyledi. Fakat olay anına ait videonun sosyal medyada paylaşılmasından sonra vatandaşlar mağaza önünde toplanıp dükkan sahibin protesto etti.

Abdullah Teymur
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SON DAKİKA: İngiltere'de Mağaza Sahibi Kadın Müşteriyi Boğazından Tutarak Çıkarmaya Çalıştı - Son Dakika
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