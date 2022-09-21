Filmleri aratmayacak olay! Bir yıl boyunca ilişki yaşadığı adam babasının katili çıktı - Son Dakika
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Filmleri aratmayacak olay! Bir yıl boyunca ilişki yaşadığı adam babasının katili çıktı

21.09.2022 18:40
Filmleri aratmayacak olay! Bir yıl boyunca ilişki yaşadığı adam babasının katili çıktı

Stella Paris adlı İngiliz kadın, Christopher Guest More isimli şahısla yaşadığı ilişki sırasında 1 yıl boyunca aynı evi paylaştı. Annesinin durumu fark etmesiyle sevgili olduğu kişinin babasının katili olduğunu öğrenen Stella, başına gelenler nedeniyle büyük bir şok yaşadı.

İngiltere'de filmleri aratmayacak bir olayın detayları ortaya çıktı. 35 yaşındaki Stella Paris bir gece kulübünde çalıştığı sırada 43 yaşındaki Christopher Guest More isimli adamla tanıştı ve sevgili oldu. Çift yaklaşık 1 yıl boyunca beraber aynı evde yaşadı.

Genç kadın tam 1 yıl boyunca ilişki yaşadığı adamın gerçek kimliğini öğrenince kriz geçirdi

AİLESİYLE TANIŞTIRDI

Stella Paris yoğun ısrarlarının ardından erkek arkadaşını, annesiyle tanıştırdı. Ancak annesi, Christopher Guest More'yi daha önce televizyonda aranırken gördüğünü belirterek, kızına uyarıda bulundu. Daha sonrasevgilisi hakkında bir araştırma yapan kız ise adamın cinayetten arandığını öğrendi.

Genç kadın tam 1 yıl boyunca ilişki yaşadığı adamın gerçek kimliğini öğrenince kriz geçirdi

BABASINI ÖLDÜRMÜŞ

Olayın daha da ilginç yanı ise More'nin öldürdüğü kişiyle ilgiliydi. Çünkü More, yıllar önce 20 bin euroluk uyuşturucu kavgasında Stella'nın babasını işkence ederek öldürdü. Başına gelenler nedeniyle büyük bir şok yaşayan Stella, polise verdiği ifadesinde kesinlikle erkek arkadaşının geçmişini bilmediğini belirtti.

Genç kadın tam 1 yıl boyunca ilişki yaşadığı adamın gerçek kimliğini öğrenince kriz geçirdi
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