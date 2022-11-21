Dünyayı gezen adam, önceki sabah kalkıp sol bacağına baktığında sadece kemiğinin kaldığını gördü - Son Dakika
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Dünyayı gezen adam, önceki sabah kalkıp sol bacağına baktığında sadece kemiğinin kaldığını gördü

21.11.2022 14:43

İngiltere'de yaşayan ve dünyayı gezmek için yola çıkan 73 yaşındaki Alan Stephenson Tayland'da henüz ne olduğu bilinmeyen bir böcek tarafından ısırıldı. Sabah kalktığında sol bacağının sadece kemiği kaldığını gören yaşlı adam büyük korku yaşadı. Stephenson'ın bacağı kesin olarak kesilecek.

İngiltere'nin Hull kentinde yaşayan ve dünyayı gezmek için evinden yola çıkan Alan Stephenson adlı adamın başına gelenler büyük yanı uyandırdı. Tayland'da olduğu sırada henüz ne olduğu tam bilinmeyen bir hayvan tarafından ısırılan Stephenson, iddiaya göre et yiyen virüse yakalandı ancak ilk başta bu durumu fark etmedi.

SABAH KALKTIĞINDA DEHŞETİ YAŞADI

Sabah kalkıp sol ayağına baktığında ise büyük bir korku yaşadı. Çünkü talihsiz adamın sol bacağı sadece kemikten ibaret kalmıştı. Derisi ve kasları ise neredeyse yok denecek seviyeydi.

Dünyayı gezen adam, önceki sabah kalkıp sol bacağına baktığında sadece kemiğinin kaldığını gördü

DOKTORLAR AYAĞINI KESMEK ZORUNDA

Talihsiz adamın son durumuna ilişkin bilgiyi ise oğlu verdi. 44 yaşındaki Kristian Stephenson, babasının bacağını görünce umutsuzluğa kapıldıklarını ve tek çarenin bacağın kesilmesi olduğunu dile getirdi.

Dünyayı gezen adam, önceki sabah kalkıp sol bacağına baktığında sadece kemiğinin kaldığını gördü
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Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dünyayı gezen adam, önceki sabah kalkıp sol bacağına baktığında sadece kemiğinin kaldığını gördü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünyayı gezen adam, önceki sabah kalkıp sol bacağına baktığında sadece kemiğinin kaldığını gördü - Son Dakika
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