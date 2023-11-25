İngiltere Futbol Federasyonu Konsey üyesinin Netanyahu ve Hitler hakkında söyledikleri sonunu getirdi

İngiltere Futbol Federasyonu Konsey üyesi Wasim Haq, İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılar ile ilgili olarak "Adolf Hitler İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'dan gurur duyardı" şeklindeki tweet attığı için Federasyon tarafından görevinden uzaklaştırıldıktan sonra istifa etti.

İSTİFA ETTİ

Haq, sosyal medya hesabında futbol federasyonu başkanı Debbie Hewitt'e yazdığı istifa mektubunu paylaşarak görevinden istifa ettiğini açııkladı.

"YANLIŞ KELİMELER ŞEÇTİM"

Haq'un istifa mektubunda, "Son olaylar beni enerjiden ve umuttan yoksun bıraktı. Yorumum bir politikacıya doğrudan bir eleştiri idi, bir ırk veya dini grup hakkında değildi. Bu duyguları ifade ederken tamamen yanlış kelimeleri seçtim ve bu da benim Futbol Federasyonun'daki rolümü etkiledi'' ifadeleri yer aldı.