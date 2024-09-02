İngiltere, İsrail'e Silah İhracatını Kısıtlıyor - Son Dakika
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İngiltere, İsrail'e Silah İhracatını Kısıtlıyor

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e yönelik silah ihracatına kısıtlama getireceğini duyurdu. İhraç kalemleri arasında askeri ekipman parçaları, helikopterler ve İHA'lar bulunuyor. Karar, İsrail'in Gazze'deki operasyonları sırasında uluslararası hukuka aykırı bir şekilde İngiliz silahlarının kullanılmış olabileceği endişesiyle alındı.

02.09.2024 20:01
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İngiltere Dışişleri Bakanlığı İsrail'e yönelik silah ihracatına kısıtlama getirileceğini duyurdu. Satış lisansı askıya alınan ihraç kalemleri arasında askeri ekipman parçaları ve yer hedeflemede kullanılan helikopterler ile İnsansız Hava Araçları (İHA) da var.

İngiltere İsrail'e doğrudan silah satışı yapmıyor ancak ülkeye silah satmak isteyen Britanyalı şirketlere ihracat lisansı sağlıyor.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Avam Kamarası'nda yaptığı açıklamada, İsrail'e silah ihracatına yönelik 30 lisansın askıya alınacağını söyledi.

Lammy, kararın, İngiliz silahlarının, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonları sırasında uluslararası hukuka aykırı bir şekilde kullanılmış olabileceğine dair "ciddi endişeler" nedeniyle alındığını açıkladı.

David Lammy, lisansların askıya alınmasının "İsrail'in güvenliği üzerinde somut bir etkisi" olmayacağını söyledi ve "sadece mevcut çatışmada" kullanılmış olabilecek öğeleri kapsadığını belirtti.

Karar kapsamında satışı durdurulacak öğeler arasında yer hedeflemede kullanılan helikopterler ve İHA'lar da var.

Lammy konuşmasında, bunun bir "silah ambargosu" ya da hükümetin Uluslararası Adalet Divanı ( ICJ ) ve Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) gibi uluslararası mahkemelerin çalışmalarının sonuçlarına "önden hüküm verme" çabasında olmadığını vurguladı.

İngiltere'nin İsrail'e silah ihracatına yönelik geçerli olan toplam lisans sayısı yaklaşık 350. Durdurma kararının yürürlüğe girmesiyle 320'ye yakın lisans etkilenmeden, ilgili silahların ihracat devam edecek.

Lammy, ülkesinin uluslararası hukuk sınırları içinde İsrail'in kendini savunma hakkını desteklemeye devam edeceğini ve kararın ileriden gözden geçirilmeye devam edeceğini de ekledi.

İngiltere hükümeti İsrail'e silah satışını durdurması için bir süredir baskı altındaydı.

İrlanda'daki İngiltere büyükelçiliğinde görev yapan Mark Smith, 19 Ağustos'ta ülkesinin İsrail'e silah satışlarını gerekçe göstererek Dışişleri Bakanlığı'ndaki pozisyonundan istifa etmişti.

Smith, İngiltere hükümetinin "savaş suçlarına ortak olabileceğini" söylemişti.

Biden: 'Netanyahu yeterince çaba göstermiyor'

İngiltere'nin kararı, ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında Gazze'de rehinelerin dönüşünü sağlayacak bir ateşkes anlaşması için yeterince çaba göstermediğini söylemesinin ardından geldi.

Beyaz Saray'da basın mensuplarıyla bir araya gelen Biden, ateşkes için nihai bir teklif sunmaya "çok yakın" olduğunu söyledi.

Gazetecilerin, Netanyahu'nun bu tip bir anlaşmayı güvence altına almak için yeterince çaba gösterip göstermediği sorusuna Biden, "Hayır" cevabını verdi.

Amerikan Washington Post gazetesi 2 Eylül'de yayımlanan haberinde ABD'nin İsrail ve Hamas'la nihai bir "ya kabul et ya da terk et" anlaşması yapmaya hazırlandığını iddia etmişti.

Diğer yandan İsrail hükümeti Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılmasını sağlayamaması nedeniyle, ülke genelinde yayılan grevlerle yüzleşiyor.

Ülkenin en büyük sendikalarından Histadrut'un çağrısıyla Pazartesi günü genel greve gidildi.

Kaynak: BBC

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