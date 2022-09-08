Hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in 70 sene önce tahta çıktığı anlara ait görüntüler

Yapılan davet birlik içinde çatlağa neden oldu

İngiltere, Kraliçe Elizabeth'in durumunun ağırlaşmasının ardından büyük bir şok yaşadı. Doktorların hemen yoğun tedaviye aldığı Elizabeth, öğleden sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İNGİLTERE'DE YAS İLAN EDİLECEK

Kraliçenin ölümünün ardından ülkede ulusal yas ilan edilecek. BBC spikerlerinin siyah kravat takması gibi uygulamalar gerçekleştirilecek. Bunlarla birlikte kraliçenin yıllar önce tahta çıktığı anlara ilişkin görüntüler de yeniden gündeme geldi.

ŞİDDETLİ YAĞMUR YAĞDI

Kraliçe II. Elizabeth'in taç giyme töreninin hazırlıkları tacı kabul ettiği Şubat 1952'de başlamıştı. Ancak kraliçe olarak taç giymesi 16 ay sonra 2 Haziran 1953 tarihinde gerçekleşti. Uzun süreden beri beklenen gün Buckingham Sarayından Westminster Kilisesine doğru bir geçit töreniyle başladı. Westminster Kilisesi II. Harold'un taç giydiği 1066 yılından beri İngiltere ve Britanya krallarının taç giydiği yerdi. Şiddetli yağmura rağmen heyecan dolu binlerce izleyici yoldaki en iyi yerleri kapabilmek için geceden kamp kurmuştu.

3 MİLYON KİŞİ SOKAĞA DİZİLDİ

O gün geldiğinde yaklaşık 3 milyon kişi yeni kraliçeyi kutlamak için sokaklara dizilmişti. Gün boyu ara ara sağanak yağmış, ancak geçit töreni sırasında hava açmıştı.

RESMİ GEÇİT TÖRENİ

Önde Muhafız Tugayının bandosu, onun ardından İngiliz Uluslar Topluluğu silahlı kuvvetlerine ait gruplar geliyordu. Devlet başkanları ve yabancı saltanat mensupları atlı araba ile yolculuk yapıyordu. Onların arkasında ise Kraliçe Altın Kraliyet Arabası ile geldi. Daha sonra Buckingham Sarayı'na geçildi ve taç töreni gerçekleştirildi.

İşte Elizabeth'in tahta çıktığı anlara ilişkin görüntüler: