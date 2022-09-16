Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından internette birçok video paylaşılıyor. O videolardan birisi de iki kadının çocuklara para attığı anlara ait video. O görüntüler yıllardır Kraliçe, bir Afrika ülkesinde çocuklara para dağıtıyor diye servis ediliyordu. Ama işin aslı bambaşka çıktı.
Modern sinemanın mucidi olarak bilinen Lumière Kardeşler'in kataloğunda yer alan bilgiye göre, video Fransız yönetmen Gabriel Veyre'e ait. "Enfants annamites ramassant des sapèques devant la pagode des dames" isimli kısa filmin 1899-1900 yılları arasında çekildiği anlaşıyor. Veyre'in, Vietnam'da çektiği kısa filmde, Vietnamlı çocuklara para attığı görülen kadınlar, o dönemin Fransız koloni genel valisi Paul Doumer'in eşi, Blanche Doumer ve kızı. Film, 20 Ocak 1901 tarihinde Fransa'da gösterildi.
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in 21 Nisan 1926 tarihinde dünyaya geldiği, söz konusu filmin ise 1899-1900 yılları arasında çekildiği göz önünde bulundurulursa, görüntülerdeki kadının II. Elizabeth olmadığı anlaşılıyor.
Son Dakika › Dünya › Kraliçe Elizabeth zannedilerek binlerce kez paylaşılan görüntüdeki kadın başkası çıktı - Son Dakika