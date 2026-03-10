İngiltere\'nin Doğu Akdeniz\'e gönderdiği dev hava savunma destroyeri yola çıktı

İngiltere, Güney Kıbrıs'taki egemen üssü Akrotiri'ye (Ağrotur) geçen hafta insansız hava aracı çarpmasının ardından bölgedeki askeri unsurlarını arttırmaya devam ediyor.

DEV HAVA SAVUNMA DESTROYERİ YOLA ÇIKTI

Londra yönetiminin daha önce bölgeye konuşlandırma kararı aldığı "HMS Dragon" hava savunma destroyeri, Güney Kıbrıs'a doğru yola çıktı. Destroyerin 5 gün içinde adaya ulaşması bekleniyor. Öte yandan, İngiltere'nin söz konusu destroyere ek olarak "RFA Lyme Bay" adlı savaş gemisini de bölgeye gönderme kararı aldığı bildirildi.

İNGİLTERE'NİN KIBRIS'A ASKERİ YIĞINAĞI

İngiltere, Kıbrıs'taki egemen üslerine İHA çarpmasının ardından Doğu Akdeniz'e savaş gemisi ve anti İHA özelliği taşıyan Wildcat helikopterleri göndereceğini açıklamıştı.

İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, hava savunma alanında dünyanın en gelişmiş gemilerinden sayılan "HMS Dragon" ile İHA'lara karşı savunma kapasitesine sahip iki Wildcat helikopterinin Doğu Akdeniz'de konuşlandırılacağı belirtilmişti.

İngiltere, İsrail ve ABD'nin İran'a saldırısından önce Güney Kıbrıs'ta bulunan üslerdeki Eurofighter Typhoon uçaklarına ilaveten 6 adet F35 savaş uçağı konuşlandırmıştı.

AVRUPA ÜLKELERİNDEN KIBRIS'A DENİZ GÜCÜ

Yunanistan, GKRY'deki İngiliz egemen üssü Akrotiri'ye (Ağrotur) geçen hafta insansız hava aracı çarpmasının ardından bölgeye 4 savaş uçağı ile 2 fırkateyn göndermişti.

Bunun üzerine Rum lider Nikos Hristodulidis, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden yardım istemiş, İngiltere, Yunanistan, İspanya, Fransa, Almanya, İtalya ve Hollanda, Doğu Akdeniz ile GKRY'ye deniz gücü göndereceklerini açıklamışlardı.

Macron, GKRY'ye Fransız fırkateyni Languedoc ve beraberinde hava savunma unsurları gönderme kararı aldığını duyurmuştu. Ayrıca Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle'e de Akdeniz'e hareket etme emri verilmişti.