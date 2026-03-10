İngiltere'nin Doğu Akdeniz'e gönderdiği dev hava savunma destroyeri yola çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İngiltere'nin Doğu Akdeniz'e gönderdiği dev hava savunma destroyeri yola çıktı

Haberin Videosunu İzleyin
İngiltere\'nin Doğu Akdeniz\'e gönderdiği dev hava savunma destroyeri yola çıktı
10.03.2026 20:38  Güncelleme: 20:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İngiltere\'nin Doğu Akdeniz\'e gönderdiği dev hava savunma destroyeri yola çıktı
Haber Videosu

İngiltere, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki egemen üssü Ağrotur'a geçen hafta insansız hava aracı çarpmasının ardından bölgedeki askeri unsurlarını artırmaya devam ediyor. Londra yönetiminin daha önce bölgeye konuşlandırma kararı aldığı "HMS Dragon" hava savunma destroyeri, Güney Kıbrıs'a doğru yola çıktı. Destroyerin 5 gün içinde adaya ulaşması bekleniyor.

İngiltere, Güney Kıbrıs'taki egemen üssü Akrotiri'ye (Ağrotur) geçen hafta insansız hava aracı çarpmasının ardından bölgedeki askeri unsurlarını arttırmaya devam ediyor.

DEV HAVA SAVUNMA DESTROYERİ YOLA ÇIKTI

Londra yönetiminin daha önce bölgeye konuşlandırma kararı aldığı "HMS Dragon" hava savunma destroyeri, Güney Kıbrıs'a doğru yola çıktı. Destroyerin 5 gün içinde adaya ulaşması bekleniyor. Öte yandan, İngiltere'nin söz konusu destroyere ek olarak "RFA Lyme Bay" adlı savaş gemisini de bölgeye gönderme kararı aldığı bildirildi.

İngiltere'nin Doğu Akdeniz'e gönderdiği dev hava savunma destroyeri yola çıktı

İNGİLTERE'NİN KIBRIS'A ASKERİ YIĞINAĞI

İngiltere, Kıbrıs'taki egemen üslerine İHA çarpmasının ardından Doğu Akdeniz'e savaş gemisi ve anti İHA özelliği taşıyan Wildcat helikopterleri göndereceğini açıklamıştı.

İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, hava savunma alanında dünyanın en gelişmiş gemilerinden sayılan "HMS Dragon" ile İHA'lara karşı savunma kapasitesine sahip iki Wildcat helikopterinin Doğu Akdeniz'de konuşlandırılacağı belirtilmişti.

İngiltere, İsrail ve ABD'nin İran'a saldırısından önce Güney Kıbrıs'ta bulunan üslerdeki Eurofighter Typhoon uçaklarına ilaveten 6 adet F35 savaş uçağı konuşlandırmıştı.

İngiltere'nin Doğu Akdeniz'e gönderdiği dev hava savunma destroyeri yola çıktı

AVRUPA ÜLKELERİNDEN KIBRIS'A DENİZ GÜCÜ

Yunanistan, GKRY'deki İngiliz egemen üssü Akrotiri'ye (Ağrotur) geçen hafta insansız hava aracı çarpmasının ardından bölgeye 4 savaş uçağı ile 2 fırkateyn göndermişti.

Bunun üzerine Rum lider Nikos Hristodulidis, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden yardım istemiş, İngiltere, Yunanistan, İspanya, Fransa, Almanya, İtalya ve Hollanda, Doğu Akdeniz ile GKRY'ye deniz gücü göndereceklerini açıklamışlardı.

Macron, GKRY'ye Fransız fırkateyni Languedoc ve beraberinde hava savunma unsurları gönderme kararı aldığını duyurmuştu. Ayrıca Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle'e de Akdeniz'e hareket etme emri verilmişti.

İnsansız Hava Aracı, Güney Kıbrıs, Doğu Akdeniz, İngiltere, Politika, Güvenlik, Savunma, Londra, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere'nin Doğu Akdeniz'e gönderdiği dev hava savunma destroyeri yola çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babasının arabasını alan çocuk sürücü kenti birbirine kattı Babasının arabasını alan çocuk sürücü kenti birbirine kattı
Niğde’de apartmanda doğalgaz patlaması: Ortalık savaş alanına döndü Niğde'de apartmanda doğalgaz patlaması: Ortalık savaş alanına döndü
Netanyahu’nun önüne sunuldu İsrail’in asıl korktuğu şey İran değilmiş Netanyahu'nun önüne sunuldu! İsrail'in asıl korktuğu şey İran değilmiş
Hürmüz Boğazı’ndaki hareketlilik, takip sisteminde böyle görüntülendi Hürmüz Boğazı'ndaki hareketlilik, takip sisteminde böyle görüntülendi
Erdoğan ile Pezeşkiyan arasında telefon görüşmesi Erdoğan ile Pezeşkiyan arasında telefon görüşmesi
İran: Bundan sonra 1 tondan daha hafif savaş başlığına sahip hiçbir füze fırlatılmayacak İran: Bundan sonra 1 tondan daha hafif savaş başlığına sahip hiçbir füze fırlatılmayacak
Denizli’de bir deprem daha Şimdi de 4.2 ile sallandı Denizli'de bir deprem daha! Şimdi de 4.2 ile sallandı
Komşuda büyük panik Erbil’e düşen İHA patladı Komşuda büyük panik! Erbil'e düşen İHA patladı
Trump “Savaş bitiyor“ dedi, piyasalar coştu Trump "Savaş bitiyor" dedi, piyasalar coştu
İsrail’den İran’a büyük hava saldırısı 4 şehir aynı anda vuruldu İsrail'den İran'a büyük hava saldırısı! 4 şehir aynı anda vuruldu

20:43
Canlı anlatım: Dev maç golle başladı
Canlı anlatım: Dev maç golle başladı
20:04
Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak hayatını kaybetti
Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak hayatını kaybetti
19:59
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park’ta
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park'ta
19:43
Devrim Muhafızları’ndan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi
Devrim Muhafızları'ndan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi
19:36
Okan Buruk’tan sürpriz İşte Galatasaray-Liverpool maçının ilk 11’leri
Okan Buruk'tan sürpriz! İşte Galatasaray-Liverpool maçının ilk 11'leri
19:26
Elindeki oyuncak silahı, metrodaki insanlara doğrulttu
Elindeki oyuncak silahı, metrodaki insanlara doğrulttu
19:04
Kullanmadığı unvan, dolandırmadığı insan kalmadı Asıl amacı ise bambaşka çıktı
Kullanmadığı unvan, dolandırmadığı insan kalmadı! Asıl amacı ise bambaşka çıktı
18:51
Okul müdürüne saldırı Kardeşini uyardığı için darbetti
Okul müdürüne saldırı! Kardeşini uyardığı için darbetti
18:32
Pezeşkiyan’dan Trump’a mesaj niteliğinde çıkış: Tarihten hiç ders çıkarmamışlar
Pezeşkiyan'dan Trump'a mesaj niteliğinde çıkış: Tarihten hiç ders çıkarmamışlar
18:30
Avustralya, Körfez bölgesine uzun menzilli keşif uçağı gönderiyor
Avustralya, Körfez bölgesine uzun menzilli keşif uçağı gönderiyor
17:58
ABD basınına göre İran savaşı tek şekilde kazanabilir Düşük ihtimal de sayılmaz
ABD basınına göre İran savaşı tek şekilde kazanabilir! Düşük ihtimal de sayılmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 20:57:09. #7.12#
SON DAKİKA: İngiltere'nin Doğu Akdeniz'e gönderdiği dev hava savunma destroyeri yola çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.