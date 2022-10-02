İngiltere: Rusların Lyman'dan çekilmesi siyasi gerilemeyi temsil ediyor

İngiltere Savunma Bakanlığı'nın Ukrayna'daki duruma ilişkin yayınladığı istihbarat raporunda, Rus güçlerinin, Lyman'dan geri çekildiği ve çekilme sırasında ağır kayıplar yaşamış olabileceği belirtildi. Rus güçlerinin geri çekilmesi, Lyman'ın Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk bölgesinde yer alması nedeniyle 'önemli bir siyasi gerileme' olarak nitelendirildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı'nın Ukrayna'daki duruma ilişkin yayınladığı istihbarat raporunda, dün Ukrayna'nın ilerleyişi karşısında Rus güçlerinin Donetsk bölgesinde yer alan Lyman'dan geri çekildiği ve geri çekilme sırasında ağır kayıplar yaşamış olabileceği belirtildi. Raporda, "1 Ekim 2022'de Donetsk bölgesinde yer alan Lyman'daki Rus gücü, Ukrayna'nın ilerleyişi karşısında geri çekildi. Lyman, muhtemelen Rusya'nın Batı ve Orta Askeri Bölgeleri'nin personeli eksik unsurları ve gönüllü olarak seferber edilmiş yedek birlikleri tarafından savunuluyordu. Rus güçleri muhtemelen şehirden çıkışta hala Rusların elinde olan tek yol boyunca geri çekilirken ağır kayıplar verdi" denildi.

Rusya'nın savunmasını pekiştirmeye çalıştığı bölgede Siversky Donets Nehri üzerinden geçen önemli bir yolu kontrol etmesi nedeniyle Lyman'ın operasyonel olarak önem arz ettiği belirtilen raporda, "Rusya'nın Lyman'dan çekilmesi, Lyman'ın, Rusya'nın sözde 'kurtarmayı' amaçladığı ve yasadışı bir şekilde ilhak etmeye çalıştığı Donetsk bölgesinde yer aldığı göz önüne alındığında önemli bir siyasi gerilemeyi temsil ediyor. Geri çekilme, üst düzey yetkililer tarafından Rusya'nın askeri liderliğine yönelik bir kamu eleştirisi dalgasına yol açtı. Yasadışı olarak işgal edilmiş topraklarda daha fazla toprak kaybı, bu kamusal eleştirinin yoğunlaşmasına yol açabilir ve kıdemli komutanlar üzerindeki baskıyı artırabilir" ifadelerine yer verildi.

"UKRAYNA HAREKETİ DEVAM EDECEK"

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, gece saatlerinde yaptığı günlük ulusa sesleniş konuşmasında Lyman'ın geri alınmasına değindi. Zelenski, "Hafta boyunca Donbas'ta daha fazla Ukrayna bayrağı vardı. Bir hafta içinde daha da fazla olacak. Ukrayna hareketi devam edecek. Ukrayna bayrağı zaten Donetsk bölgesi Lyman'da dalgalanıyor. Orada hala çatışmalar sürüyor ancak orada herhangi bir sözde referandumdan eser yok" dedi.

NE OLMUŞTU?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, cuma günü Kremlin'de düzenlenen törende Ukrayna'da ilhak edilen Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya bağlanmasına yönelik anlaşmaları imzaladı. Putin, törende yaptığı konuşmada Kiev yönetimine ateşkes, askeri eylemleri derhal durdurma ve müzakere masasına geri dönme çağrısında bulundu.

UKRAYNA'DAN NATO'YA BAŞVURU

Kremlin'deki törenin ardından açıklamada bulunan Zelenski, Milli Güvenlik ve Savunma Kurulu toplantısına katıldığını ve toplantı sonucunda alınan kararda Ukrayna'nın NATO'ya hızlandırılmış katılım başvurusunun imzalandığını açıkladı. Zelenski, "Bunun, ittifakın tüm üyelerinin fikir birliğini gerektirdiğini anlıyoruz. Böyle bir fikir birliğine varmanın gerekli olduğunu anlıyoruz. Bu nedenle, bu gerçekleşirken, Ukrayna ve tüm Avrupa için güvenlik garantilerine ilişkin tekliflerimizi, geliştirilip ortaklarımıza sunulan Kiev Güvenlik Sözleşmesi'ne uygun olarak uygulamayı öneriyoruz" dedi.

AB KONSEYİ: BU YASADIŞI İLHAKI ASLA TANIMAYACAĞIZ

Putin'in Kremlin'deki açıklamalarının ardından Avrupa Birliği (AB) ülke liderlerinden oluşan AB Konseyi de konuya ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya tarafından yasa dışı olarak ilhak edilmesinin AB tarafından kesin olarak reddedildiği ve kınandığı belirtildi. Rusya tarafından düzenlenen 'referandumların' ve 'tahrif edilmiş ve yasa dışı' sonuçların asla tanınmayacağı ifade edilen açıklamada, "Rusya, kurallara dayalı uluslararası düzeni kasten baltalayarak ve Ukrayna'nın temel bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğü haklarını, BM Sözleşmesi'nde ve uluslararası hukukta yer alan temel ilkeleri açıkça ihlal ederek, küresel güvenliği riske atıyor. Bu yasadışı ilhakı asla tanımayacağız. Bu kararlar hükümsüzdür ve herhangi bir hukuki sonuç doğuramaz. Kırım, Herson, Zaporijya, Donetsk ve Luhanks Ukrayna'nındır. Tüm ülkelere ve uluslararası kuruluşlara bu yasa dışı ilhakı kesin surette reddetmeleri çağrısında bulunuyoruz" denildi. Açıklamada ayrıca Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne verilen destek yinelenirken, Ukrayna'ya her türlü desteğin süreceği belirtildi.