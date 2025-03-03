İngiltere ve Fransa'dan Ukrayna'ya Askeri Destek Koalisyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

İngiltere ve Fransa'dan Ukrayna'ya Askeri Destek Koalisyonu

Starmer, Ukrayna'ya askeri destek için koalisyona liderlik etmeye hazır olduklarını duyurdu.

03.03.2025 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - İngiltere Başbakanı Keir Starmer, dün Londra'da düzenlenen zirvede İngiltere ve Fransa'nın Ukrayna'ya askeri destek sağlamak amacıyla asker ve uçak konuşlandırmayı içeren gönüllü bir koalisyona liderlik etmeye hazır olduğunu belirtti. Starmer sürecin ABD'nin güçlü desteğine ihtiyaç duyduğunu da sözlerine ekledi. Avrupalı liderlerin girişimi, Moskova ile Kiev arasında bir barış anlaşmasına varılması halinde Kiev'in güvenliğini garanti altına almayı hedefliyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance ile sert bir tartışmaya dönen görüşmesinin ardından Londra'da Avrupa ülkelerinin katılımıyla düzenlenen zirvede liderler Ukrayna'ya destek mesajı verdi. Yapılması önceden planlanan zirvede verilen mesajlar, Zelenski'nin ABD ziyaretinin ardından ilgi odağı haline geldi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer zirvede yaptığı konuşmada, AB ve destekçilerinin Kiev'e yardım konusunda daha aktif bir rol üstlenmesi gerektiğini vurguladı. Starmer, "Her ülke katkıda bulunamayabilir, ancak bu, hiçbir şey yapmamamız gerektiği anlamına gelmez. Bunun yerine, istekli olanlar şimdi gerçek bir aciliyetle planlamalarını yoğunlaştıracak. Birleşik Krallık, diğer ülkelerle birlikte, sahaya asker göndermeye ve hava desteği sağlamaya hazırdır" ifadesini kullandı.

Starmer, Avrupa'nın "tarihin dönüm noktasında" olduğunu ve kalıcı bir barışı sağlamak için Ukrayna'ya destek vermesi gerektiğini söyledi. İngiltere Başbakanı, ülkesinin yanı sıra Fransa'nın da çatışmaları sona erdirmek için "gönüllüler koalisyonuna" liderlik edeceğini belirtti. Zirvenin ardından konuşan Starmer, kalıcı bir ateşkes planının Rusya'ya karşı caydırıcılık sağlamak amacıyla ABD'nin güçlü desteği ile birlikte yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Starmer ayrıca, İngiltere'nin Ukrayna'ya 5 binden fazla hava savunma füzesi satın almasını sağlamak için 1,6 milyar sterlin (73 milyar 600 milyon TL) değerinde ek ihracat finansmanı sağlayacağını duyurdu. Bu, dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen faizle de desteklenen Kiev'e ilave askeri yardım sağlamak amacıyla İngiltere tarafından daha önce sağlanan 2,2 milyar sterlinlik (101 milyar 200 milyon TL) kredinin üzerine eklenecek.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, asker göndermek için geçici bir ateşkes önerisinde bulundu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Batılı askerlerin yalnızca sahadaki durum onlar için güvenli hale geldiğinde konuşlandırılacağını söyledi. Macron, bu nedenle bir aylık süreyle "havada, denizlerde ve enerji altyapısında geçici bir ateşkes" ilan edilmesini önerdi. Ancak Moskova, daha önce geçici ateşkes fikrini Kiev'in savunma ihtiyaçlarını yenilemeye yönelik bir planı olarak nitelendirerek reddetmişti.

Macron daha önce yaptığı konuşmalarda birkaç kez Ukrayna'ya destek sunmak ve "Moskova'nın kazanmasını engellemek için gereken her şeyi yapacaklarını" belirterek, sahaya asker gönderme ihtimalini dışlamadığını belirtmişti.

Zirveye, Starmer ve Macron'un yanı sıra Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Polonya Başbakanı Donald Tusk ve bir dizi Avrupa ülkesinden liderler katıldı. Öte yandan zirvede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de toplantıda hazır bulundu.

Trudeau, Ukrayna'ya asker gönderme olasılığına ilişkin olarak, " Ottawa, en iyi nasıl yardımcı olabileceğini değerlendirdi ve birkaç gün önce de söylediğim gibi, her ihtimal masada" dedi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ise, şu anda belirlenmiş bir asker konuşlandırma planı olmadığını ve "İtalyan askerlerinin Ukrayna'da bulunmasının hiçbir zaman gündemde olmadığını" belirtti.

Tusk, zirvenin ardından liderlerin Ukrayna için gelecekteki güvenlik garantilerini şekillendirecek ortak ve sistematik bir plan oluşturmayı başaramadığını, ayrıca Rusya ile müzakereler için somut bir plan üzerinde anlaşamadıklarını da belirtti. Tusk, "Şu anda kimsenin bir planı olmadığı hissine kapılıyoruz ve bu düzensizlik, geçici yaklaşımlar… Bazen Washington'daki birkaç gün önce gördüğümüz gibi istenmeyen duygusal tepkilere neden oluyor" dedi.

Macaristan: Avrupalı liderler bugünLondra'da, savaşa devam etmek istediklerine karar verdiler

Zirveye katılmayan Avrupalı liderler arasında yer alan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ise zirveden çıkan sonucun tehlikeli olduğunu, Avrupalı liderlerin Ukrayna'daki çatışmayı sürdürmeye ve ülkeyi savaşa itmeye karar verdiklerini savundu. Orban sosyal medya platformu X hesabı üzerindne yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Avrupalı liderler bugün Londra'da, barış seçeneğini tercih etmek yerine savaşa devam etmek istediklerine karar verdiler. Ukrayna'nın savaşı sürdürmesi gerektiğine karar verdiler. Bu kötü, tehlikeli ve yanlış bir karardır. Macaristan barışın yanında olmaya devam ediyor."

Moskova, Batılı askerlerin Ukrayna'da konuşlandırılmasına karşı çıktı.

Zirvenin ardından Batılı askerlerin Ukrayna'ya konuşlandırılmasına ilişkin açıklamalar üzerine Moskova, bu fikre karşı çıkarak, Birleşmiş Milletler yetkisi olmadan bu askerlerin meşru bir hedef olarak kabul edileceğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bu fikrin esas olarak Fransa ve İngiltere tarafından öne sürüldüğünü ve amacının "çatışmayı daha da körüklemek ve çatışmayı sonlandırma çabalarını engellemek" olduğunu söyledi.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, İngiltere, Politika, Moskova, Ukrayna, Fransa, Londra, Dünya, Kiev, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere ve Fransa'dan Ukrayna'ya Askeri Destek Koalisyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:32 Cenazeye damga vuran kare Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve İnce yan yana saf tuttu Cenazeye damga vuran kare! Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve İnce yan yana saf tuttu
14:21 Arap Birliği’nden Trump’ı küplere bindirecek Gazze anlaşması Arap Birliği'nden Trump'ı küplere bindirecek Gazze anlaşması
14:11 Tartışma yaratan görüntü Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi Tartışma yaratan görüntü! Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi?
13:43 Borsa İstanbul’a operasyon: 17 kişi gözaltında Borsa İstanbul'a operasyon: 17 kişi gözaltında
13:38 Beykoz Belediyesi’ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında Beykoz Belediyesi'ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında
21:17 Sırrı Süreyya Önder, Bahçeli ile olan anısını anlattı: Daha barış halayı çekeceğiz Sırrı Süreyya Önder, Bahçeli ile olan anısını anlattı: Daha barış halayı çekeceğiz
20:57 Galatasaray’a Osimhen müjdesi: Transferinden vazgeçtiler Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Transferinden vazgeçtiler
20:24 Erdoğan’dan AB’ye: Türkiye’nin hak ettiği yerde olmadığı Avrupa’nın varlığını sürdürmesi zorlaşıyor Erdoğan'dan AB'ye: Türkiye'nin hak ettiği yerde olmadığı Avrupa'nın varlığını sürdürmesi zorlaşıyor
20:18 Beşiktaş, armasını yeniledi Beşiktaş, armasını yeniledi
20:05 Trump, Zelenskiy’i asıl şimdi kapı dışarı etti: Artık tahammülümüz yok Trump, Zelenskiy'i asıl şimdi kapı dışarı etti: Artık tahammülümüz yok
19:56 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’yi öldüren şüpheliler için ağırlaştırılmış hapis talebi 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'yi öldüren şüpheliler için ağırlaştırılmış hapis talebi
19:52 Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi Askeri müdahale imasında bulundu Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi! Askeri müdahale imasında bulundu
19:31 Genç kızın yardım çığlığı, resmen sonuçsuz kalmışa benziyor Tepki çeken karar Genç kızın yardım çığlığı, resmen sonuçsuz kalmışa benziyor! Tepki çeken karar
19:27 Trump’tan Ramazan mesajı: En içten dileklerimle tebrik ediyorum Trump'tan Ramazan mesajı: En içten dileklerimle tebrik ediyorum
19:11 İsrail Meclisi’nde esir yakınları ile güvenlik arasında arbede İsrail Meclisi'nde esir yakınları ile güvenlik arasında arbede
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2025 15:05:31. #7.11#
SON DAKİKA: İngiltere ve Fransa'dan Ukrayna'ya Askeri Destek Koalisyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.