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İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor? - Son Dakika

İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor?

17.11.2021 16:41

ABD'deki bir bakımevinde çalışan tecrübeli hemşire Julie, insanların ölmeden önce söylediği son sözleri anlattı. Julie, hemen hemen ölüm döşeğindeki tüm insanlarda aynı durumla karşılaşıldığını belirterek, "Ölmeden önce anne veya babalarına onları sevdiklerini söylüyorlar" diye konuştu.

Ölüm, insanoğlunun sürekli merak ettiği bir konu. Doğal olarak ölen insanlara en yakın kişiler de hastane görevlileri veya hemşireler oluyor. ABD'nin Los Angelas eyaletindeki bir bakımevinde çalışan Julie isimli hemşire, TikTok hesabına yüklediği video ile insanların ölmeden önce söyledikleri son sözlere ilişkin bilgi verdi.

"MESLEĞİMİ SEVİYORUM"

Mesleğini sevdiğini belirten Julie, "Yaklaşık 5 yıldır bakımevi hemşiresi olarak çalışıyorum. Daha önce de 9 yıl yoğun bakım hemşiresi olarak görev yaptım. Toplamda 14 yıldır bu işin içerisindeyim ve mesleğimi seviyorum. Bakımevinde ölümü yakın olan hastaların ailesini bu duruma hazırlıyoruz. Açıkçası onları biraz da olsa rahatlatmış olmak bana iyi geliyor" dedi.

Tecrübeli hemşire 'Hepsinde oluyor' diyerek anlattı! İşte insanların ölmeden önce söylediği son söz

"ÇOĞU İNSAN AYNI ŞEYİ SÖYLER"

Çoğu insanın ölmeden önce aynı şeyleri söylediğini ifade eden Julie, "İnsanların ölmeden önceki anları çok ilginç. Ciltleri sararıyor, nefes almada değişiklik yaşıyorlar. Hemen hemen hepsinin ölmeden önce söylediği söz de aynı "Annelerini veya babalarını sevdiklerini söylüyorlar" diye konuştu.

"BAZI YANLIŞ ALGILAR VAR"

Julie, bakımevleriyle ilgili yanlış algılar olduğunu belirterek sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Bakımevlerindeki insanlara kötü koşullarda bakılıyor algısı yanlış. Ayrıca buraya getirilen herkes de hemen ölmüyor. İnsanların bakımevlerini bu şekilde görmelerini doğru bulmuyorum. İnsanların konu hakkında daha fazla bilgi edinmeye ihtiyaçları var."

İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor?

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