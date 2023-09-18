Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki havaalanına saldırı! 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki havaalanına saldırı! 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Son Güncelleme: 18.09.2023 20:25

Irak'ın kuzeyinde yer alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki Süleymaniye kenti yakınlarındaki Arbet Havaalanı'na düzenlenen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. İlaçlama ve tarım işleri için kullanılan havaalanına İHA ile düzenlenen saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Irak'ın kuzeyinde yer alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki Süleymaniye kenti yakınlarındaki Arbet Havaalanı'na düzenlenen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. İlaçlama ve tarım işleri için kullanılan havaalanına düzenlenen saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

İHA İLE SALDIRI DÜZENLENDİ

Irak'ın kuzeyinde yer alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki Süleymaniye kentinin güneyindeki Arbet Havaalanı'na İHA ile saldırı düzenlendi.

SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI

İlaçlama ve tarım işleri için kullanılan havaalanına düzenlenen saldırıda, 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edilirken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki havaalanına saldırı! 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki havaalanına saldırı! 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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