Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki havaalanına saldırı! 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Irak'ın kuzeyinde yer alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki Süleymaniye kenti yakınlarındaki Arbet Havaalanı'na düzenlenen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. İlaçlama ve tarım işleri için kullanılan havaalanına düzenlenen saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

İHA İLE SALDIRI DÜZENLENDİ

Irak'ın kuzeyinde yer alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki Süleymaniye kentinin güneyindeki Arbet Havaalanı'na İHA ile saldırı düzenlendi.

SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI

İlaçlama ve tarım işleri için kullanılan havaalanına düzenlenen saldırıda, 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edilirken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.