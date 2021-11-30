Üye Girişi
Irak Kürtleri niçin Batı'ya gitmek için hayatlarını tehlikeye atıyor? - Son Dakika
BBC

Irak Kürtleri niçin Batı'ya gitmek için hayatlarını tehlikeye atıyor?

30.11.2021 03:31
Irak Kürtleri niçin Batı'ya gitmek için hayatlarını tehlikeye atıyor?

Geçtiğimiz hafta Fransa'dan Manş Denizi üzerinden şişme botlarla İngiltere'ye geçmeye çalışırken hayatlarını yitiren kadın, erkek, çocuk 27 kişinin çoğu Irak'ın Kürdistan bölgesinden geliyor.

Geçen hafta Fransa ile İngiltere arasındaki Manş Denizi'ni şişme botlarla geçmeye çalışırken hayatlarını kaybeden kadınlı, çocuklu, erkekli 27 göçmenin çoğunun Irak'ın Kürdistan bölgesinden geldiği düşünülüyor.

Yine son haftalarda yüzlerce göçmenin Avrupa Birliği'ne (AB) geçmeye çalıştığı Belarus- Polonya sınırında, dondurucu kış koşullarında mahsur kalarak yaşamlarını yitirenlerin çoğu da Iraklı Kürtlerdi.

Bu durum, neden bu kadar çok insanın, Irak'ın petrol zengini, görece daha güvenli ve istikrarlı bir bölgesi olarak bilinen özerk Kürdistan bölgesinden ayrılarak yaşamını tehlikeye attığı sorusunu gündeme getirdi.

Fransa'nın kuzeyinde Manş sahillerindeki mülteci kamplarında ya da Belarus-Polonya sınırında mahsur kalan Iraklı Kürtlerin çoğu, memleketlerindeki ekonomik sıkıntılardan dolayı, daha iyi yaşam koşulları aramak için yollara düştüklerini anlatıyor.

Göçmenler işsizliğin çok yüksek, ücretlerin çok düşük olduğunu, maaşların ödenmediğini, kamu hizmetlerinin çok kötü olduğunu söylüyorlar.

Rüşvet ve yolsuzluğun yaygın olduğunu, bölgede neredeyse 30 yıldır iktidarı paylaşan Barzani ve Talabani ailelerinin siyasi uzantıları ve aşiretleriyle örülü ilişki ağlarının dışında varolmanın zorluğundan söz ediyorlar.

Dunkirk'teki bir mülteci kampından genç bir Kürt mülteci Pishti News ajansına "Kürdistan'da umut yok. İktidar partilerinin desteğine sahip olanlar hariç bütün gençler göçmek zorunda" diyor.

Aynı kamptan genç bir kadın, kocasının yıllarca Peşmerge olarak güvenlik güçleri içerisinde hizmet verdiğini ama aylardır maaşı ödenmeyince Avrupa'ya göçmek zorunda kaldıklarını söylüyor.

"İngiltere'ye bir ulaşsak o zaman çocuklarımız için daha iyi bir hayat umut edebiliriz" diyor.

Kürdistan bölgesinde ekonomik kriz

Irak'ın Kürdistan bölgesinin nüfusu 5 milyondan biraz fazla ve bunun 1,3 milyonu devletten maaş alıyor.

Kürdistan Bölgesel Yönetimi geçen yılın kamu çalışanlarının maaşlarını yüzde 21 azaltımış, daha sonra da aylarca memur maaşlarını ödeyememişti. Çok sayıda ailenin zor durumda kalmıştı.

Yaşanan krizin arkasında koronavirüs salgınının yol açtığı mali kriz, petrol fiyatlarındaki küresel düşüş ve aynı sırada Bağdat'taki merkezi Irak hükümetiyle bütçe ödenekleri üzerinde yaşanan anlaşmazlıklar vardı.

Bu yılın Temmuz ayında memur maaşlarındaki kesinti kaldırılıp eski haline döndürüldü ama kamu çalışanlarının birikmiş alacaklarının ne kadarının ödeneceği netlik kazanmadı.

Petrol fiyatları yeniden yükseldi ve bölgenin ekonomisi yeniden canlanıyor ama işsizlik, düşük ücret ve yoksulluk hala yaygın protesto gösterilerine yol açıyor.

Bu hafta binlerce üniversite öğrencisi en büyük iki kent olan Erbil ve Süleymaniye'de sokaklara çıktı. Bu öğrenciler, IŞİD'le savaş ve petrol fiyatı düşüşü sebepleriyle askıya alınan aylık öğrenci burslarının yeniden bağlanmasını talep etti.

Fransız Haber Ajansı AFP'ye konuşan bir öğrenci "Farklı bölgelerdeki evlerine gitmeye yol parası bulamayan öğrenciler var. Günde üç öğün yemek yiyemeyen öğrenciler var" dedi.

Gösterilerin bazıları olaylı oldu, bazı gruplar resmi binalar ve siyasi partilere ait binaları ateşe verdi. Güvenlik güçleri onlarca öğrenciyi gözaltına aldı.

Hükümetin muhalefete verdiği tepkiler de eleştiriliyor.

Mayıs ayında Birleşmiş Milletler (BM), gazeteciler, insan hakları gönüllüleri ve yetkilileri eleştiren, sorgulayan, protesto gösterilerine katılan kişilerin, yalnızca tehditlerle değil, hareket özgürlüklerinin sınırlandırılması, yersiz gözaltılar hatta ulusal güvenlik tehdidi ya da hakaret gerekçesiyle açılan davalarla ve mahkumiyetlerle karşılaştıklarını raporladı.

Türkiye ile PKK arasındaki çatışmanın etkisi

Kürdistan Bölgesi'nden göçün bir kısmının da kuzeyde Türkiye sınırında tırmanan gerginliklerden kaynaklandığı düşünülüyor.

Bahar aylarından bu yana Belarus üzerinden AB sınırını geçmeye çalışanlar arasında, kuzeydeki Duhok eyaletinin iki kenti Şiladze ve Deralok'an yüzlerce kişinin de bulunduğu bildiriliyor.

Türkiye ile Irak sınırındaki dağlık bölgede AB, ABD ve İngiltere tarafından 'terör örgütü' listesine konulan PKK kampları var ve Türk ordusunun Nisan ayından bu yana bu bölgedeki PKK mevzilerine, üst düzey komutanlarına yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdığı bildiriliyor.

Iraklı Kürt yetkililer Türkiye'nin saldırılarında sivillerin de öldüğünü söylerken, bölgede çok sayıda Peşmerge savaşçısının ölümüyle ilgili olarak da PKK suçlanmıştı.

Geçen ay, 19 yaşındaki oğlu Almanya'ya göçen Şiladzeli bir Kürt, Reuters ajansına "Bölgemiz PKK ve Türkler tarafından kuşatılmış durumda. Topraklarımız güzeldir ama korkuyoruz ve burada kalacak güveni duymuyoruz" demişti.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı Masrur Barzani Kürtlerin Avrupa'ya son aylarda yönelen göç dalgasını yorumlarken bunun "bir göç sorunu olmadığını, suç örgütlerinin insan kaçakçılığı sorunu olduğunu" söyledi ve insanların çeteler tarafından kandırıldığını ve Belarus'la AB arasındaki bir çekişmenin ortasında kaldıklarını kaydetti.

Avrupa ülkelerine seslenen Barzani insan kaçakçılarının engellenmesini ve IKBY'de yeni iş alanları açılabilmesi için yatırımların, reformlar için de mali desteğin artırılması çağrısı yaptı.

Masrur Barzani ayrıca IŞİD ile üç yıl devam eden savaş nedeniyle iç göçe mecbur olan 1 milyon civarında Iraklıya ve 200 bin kayıtlı Suriyeli mülteciye ev sahipliği yaptıklarını söyleyerek, bu durumun sağlık, eğitim ve kamu hizmetlerini zorladığını, bölgeye bu konuda da destek verilmesi gerektiğini kaydetti.

Irak Kürtleri niçin Batı'ya gitmek için hayatlarını tehlikeye atıyor?
Irak Kürtleri niçin Batı'ya gitmek için hayatlarını tehlikeye atıyor?
Irak Kürtleri niçin Batı'ya gitmek için hayatlarını tehlikeye atıyor?

Manş Denizi, England, Fransa, Irak, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Irak Kürtleri niçin Batı'ya gitmek için hayatlarını tehlikeye atıyor? - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

İşte Türkiye'yi özetleyen en güzel kare! Fırtınalı günün en güzel olayı 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşandı 16:52 İşte Türkiye'yi özetleyen en güzel kare! Fırtınalı günün en güzel olayı 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşandı Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü 16:26 Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı 15:35 Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi! 14:41 Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi! Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim 14:10 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan 13:58 Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan "Yemeksepeti" hakkında inceleme
Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor! 13:36 Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor! Fırtına İstanbul dahil pek çok ili perişan etti, uyarılar devam ediyor 12:56 Fırtına İstanbul dahil pek çok ili perişan etti, uyarılar devam ediyor

Son Dakika Haberleri
00:34 Sütün fiyatına yüzde 47 zam! Litresi 4 lira 70 kuruş olarak belirlendi
00:29 Büyük rezillik! Kadın muhabir canlı yayında cinsel saldırıya uğradı
00:28 Son dakika: Meteoroloji şiddetle uyardı! Çarşamba günü Ankara dahil 28 ilde kar yağışı bekleniyor
00:05 Lodos esnasında uçan çatı parçaları karşı binanın dairesine girdi
00:03 Ali Babacan'dan dikkat çeken açıklama! Erken seçimle ilgili tarih verdi: 2022 yılının ilkbahar ya da sonbaharında olacak
00:02 Dünya futbolunun en iyisi belirlendi! İşte Altın Top'u kazanan yıldız futbolcu
23:50 Vitor Pereira'dan kendisini eleştirenlere sert sözler: Burada hoca benim
23:34 Son Dakika: DEVA Partisi kurucusu Metin Gürcan, casusluk suçundan tutuklandı
23:27 İstanbul Havalimanı'nda fırtınanın şiddetini en açık gösteren görüntü! İnsanlar uçmamak için etrafa tutundu
23:13 Rıdvan Dilmen'den istifa çağrılarını alevlendirecek Pereira sözleri: Fenerbahçe'yi sevmiyor
Son Dakika: İstanbul'da fırtına nedeniyle yarın yüz yüze eğitime ara verildi Son Dakika: İstanbul'da fırtına nedeniyle yarın yüz yüze eğitime ara verildi         
20:26
İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu         
16:46
Fatih Terim, son yolculuğuna uğurlanan Mustafa Cengiz'in cenaze törenine katıldı Fatih Terim, son yolculuğuna uğurlanan Mustafa Cengiz'in cenaze törenine katıldı         
16:22
İstanbul'da 130 kilometreyi buldu! Güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu! İstanbul'da 130 kilometreyi buldu! Güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu!         
15:32
Son Dakika: İstanbul'da lodos can aldı: 4 ölü, 19 yaralı Son Dakika: İstanbul'da lodos can aldı: 4 ölü, 19 yaralı         
14:40
Neslihan Atagül'ün Dubai'deki ödül töreninde giydiği elbise takipçilerini ikiye böldü Neslihan Atagül'ün Dubai'deki ödül töreninde giydiği elbise takipçilerini ikiye böldü         
14:10
Tümer Metin, Sumudica ve Galatasaraylı yıldızı yerden yere vurdu Tümer Metin, Sumudica ve Galatasaraylı yıldızı yerden yere vurdu         
13:51
Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi! Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi!         
13:24
MAK anket şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat: Bağımsız Türkiye Partisi, Millet İttifakı'na katılıyor MAK anket şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat: Bağımsız Türkiye Partisi, Millet İttifakı'na katılıyor         
12:29
Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı         
12:20
Stüdyonun buz kestiği anlar! Sinan Engin'in anlattığı Laz fıkrasını kimse anlamadı! Stüdyonun buz kestiği anlar! Sinan Engin'in anlattığı Laz fıkrasını kimse anlamadı!         
11:56
Ebru Şallı'yı yıkan ikinci ölüm: Babasını kaybetti! Ebru Şallı'yı yıkan ikinci ölüm: Babasını kaybetti!         
11:54
Asgari ücretin 4 bin TL'ye çıkması için vergi ve kesintilerin kaldırılması gündemde Asgari ücretin 4 bin TL'ye çıkması için vergi ve kesintilerin kaldırılması gündemde         
10:08
Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı         
09:36
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç: Erdoğan'a rakip olmayacağım diye bir içtihatta bulundum ama değişebilir, beni fazla zorlamasınlar Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç: Erdoğan'a rakip olmayacağım diye bir içtihatta bulundum ama değişebilir, beni fazla zorlamasınlar         
09:06
MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı! MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı!         
08:32
Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi         
07:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2021 04:43:25. #1.12#
SON DAKİKA: Irak Kürtleri niçin Batı'ya gitmek için hayatlarını tehlikeye atıyor? - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement