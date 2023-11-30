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Irak'ta çifte bombalı saldırı: 9 ölü, 16 yaralı - Son Dakika

Irak'ta çifte bombalı saldırı: 9 ölü, 16 yaralı

Irak'ın Diyala kentinde meydana gelen çifte bombalı saldırıda 9 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi de yaralandı. Mikdadiye ilçesinde seçim mitinginden dönen araç konvoyunu hedef alan saldırıda, patlamaların ardından konvoya ateş açıldı.

Irak\'ta çifte bombalı saldırı: 9 ölü, 16 yaralı
30.11.2023 - 23:46,
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Irak'ın Diyala kentinde meydana gelen çifte bombalı saldırıda 9 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi de yaralandı.

Irak'ın Diyala kentine bağlı Mikdadiye ilçesinde seçim mitinginden dönen grubu hedef alan çifte bombalı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı. Yerel kaynaklar, saldırının mitingden dönen araç konvoyunu hedef aldığını ve patlamaların ardından konvoya ateş açıldığını aktardı. Saldırıdaki can kaybının artmasından endişe edilirken, saldırının Beledruz ilçesinde yerel seçimler için yapılan mitingden dönen kişileri olduğu aktarıldı. - ERBİL

Kaynak: İHA

Irak, Saldırı, Terör, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Irak'ta çifte bombalı saldırı: 9 ölü, 16 yaralı - Son Dakika
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