Irak\'ta saldırı dalgası, Bağdat ve Basra\'da art arda patlamalar

Irak, en sıcak gecelerinden birini yaşıyor. Bölgeden gelen görüntülere göre, İran destekli gruplar ABD'nin Irak'taki askeri ve ekonomik varlığını hedef alan senkronize bir saldırı dalgası başlattı.

PENTAGON'UN DEV ORTAĞI KBR HEDEFTE

Saldırıların ilk ayağı, Basra'da bulunan ve Pentagon'un en büyük küresel müteahhitlerinden biri olan KBR (Kellogg Brown & Root) tesislerine yönelik gerçekleşti.

Irak'taki petrol altyapısının "beyni" kabul edilen KBR tesislerinde patlamaların ardından devasa yangınlar çıktı.

KBR, bölgede sadece lojistik değil, ham petrolün işlenmesi ve amonyak teknolojileri gibi kritik mühendislik hizmetleri "üretiyor." Bu tesisin vurulması, Irak'ın güneyindeki enerji sevkiyat zincirine vurulmuş ağır bir darbe olarak yorumlanıyor.

BAĞDAT'TA İHA VE ROKET YAĞMURU: VİCTORİA ÜSSÜ KUŞATMA ALTINDA

Basra ile eş zamanlı olarak başkent Bağdat da sarsıldı. Bağdat Uluslararası Havalimanı yerleşkesinde bulunan ve ABD askerlerinin konuşlu olduğu stratejik "Victoria" (Camp Victory) üssü, çok sayıda kamikaze İHA ve roketin hedefi oldu.

Üsteki C-RAM sistemlerinin yoğun ateşi geceyi aydınlatırken, bazı mühimmatların üs çevresindeki lojistik alanlara isabet ettiği bildirildi.

İran destekli grupların bu saldırıları, bölgedeki ABD varlığına karşı topyekün bir baskı kurma stratejisinin parçası olarak kabul eidliyor.KBR'nin hedef alınması tesadüf değil; şirket, ABD ordusuna sağladığı "hayati destek" ve teknolojik altyapı ile Amerikan gücünün bölgedeki en somut sivil yüzü konumunda.

GÖRGÜ TANIKLARI NE DİYOR?

Görüntüleri kaydeden yerel kaynaklar, patlama seslerinin ardından yükselen sirenlerin uzun süre susmadığını ve yabancı personelin sığınaklara tahliyesi sırasında bölgede tam bir kaos hakim olduğunu ifade ediyor.

RESMİ MAKAMLARDAM AÇIKLAMA YOK

Washington ve Bağdat yönetimlerinden saldırıların bilançosuna dair resmi bir veri henüz paylaşılmadı. Ancak bölgedeki gerilim, Irak'ın yeniden büyük güçlerin çatışma sahasına dönüştüğünü kanıtlıyor.