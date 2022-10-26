DAEŞ'in kara cadısından korkunç işkence! Dayaktan sonra mastürbasyon yapıyormuş

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Dünyanın en kanlı terör örgütleri arasında yer alan DAEŞ, Türkiye'nin de yaptığı operasyonlar nedeniyle iyice etkisini kaybetmişti. Ancak DAEŞ'İN geçmiş yıllarda esirlere yaptığı işkencelere yönelik detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

KADIN ÖRGÜT LİDERİNDEN KAN DONDURAN İŞKENCELER

DAEŞ'in Amerika Birleşik Devletleri asıllı tabur lideri Allison Fluke-Ekren'in elindeki esirlere yaptığı işkenceler adeta kan dondurdu. ABD ve İngiliz basınında yer alan haberlere göre kadının özellikle genç kızlara şiddet uygulamaktan hoşlandığı belirtildi. Esaretten kurtulan genç kızlar kadının dayaktan sonra odaya geçip mastürbasyon yaptığını ve kendilerinin de sesleri duyduğunu anlattı.

TAMAMI KADINLARDAN OLUŞAN ESİRLERE BAKIYORDU

Şu anda terör örgütüne yardım ve yataklı suçlamasından yargılanan Allison Fluke-Ekren'in tamamı 100 kadından oluşan bir esir grubuna baktığı ve bu gruba çok ciddi işkenceler uyguladığı belirlendi. Kadının 10 yaşındaki çocuklara el bombayı atmayı öğrettiği bilgisi de tüyler ürpertti.