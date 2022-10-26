DAEŞ'in kara cadısından korkunç işkence! Dayaktan sonra mastürbasyon yapıyormuş - Son Dakika
Üye Girişi

DAEŞ'in kara cadısından korkunç işkence! Dayaktan sonra mastürbasyon yapıyormuş

26.10.2022 11:33

Irak ve Suriye'yi kana bulan terör örgütü DAEŞ'in 'kara cadısı' olarak nitelendirilen Allison Fluke-Ekren'in korkunç işkencelerine maruz kalanlar, kadının genç kızlara dayak atmaktan hoşlandığını ve dayaktan sonra odaya geçip mastürbasyon yaptığını belirtti.

Dünyanın en kanlı terör örgütleri arasında yer alan DAEŞ, Türkiye'nin de yaptığı operasyonlar nedeniyle iyice etkisini kaybetmişti. Ancak DAEŞ'İN geçmiş yıllarda esirlere yaptığı işkencelere yönelik detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

KADIN ÖRGÜT LİDERİNDEN KAN DONDURAN İŞKENCELER

DAEŞ'in Amerika Birleşik Devletleri asıllı tabur lideri Allison Fluke-Ekren'in elindeki esirlere yaptığı işkenceler adeta kan dondurdu. ABD ve İngiliz basınında yer alan haberlere göre kadının özellikle genç kızlara şiddet uygulamaktan hoşlandığı belirtildi. Esaretten kurtulan genç kızlar kadının dayaktan sonra odaya geçip mastürbasyon yaptığını ve kendilerinin de sesleri duyduğunu anlattı.

DAEŞ'ın kadın liderinin kan donduran işkenceleri! Dayaktan sonra odaya geçip mastürbasyon yapmış

TAMAMI KADINLARDAN OLUŞAN ESİRLERE BAKIYORDU

Şu anda terör örgütüne yardım ve yataklı suçlamasından yargılanan Allison Fluke-Ekren'in tamamı 100 kadından oluşan bir esir grubuna baktığı ve bu gruba çok ciddi işkenceler uyguladığı belirlendi. Kadının 10 yaşındaki çocuklara el bombayı atmayı öğrettiği bilgisi de tüyler ürpertti.

DAEŞ'in kara cadısından korkunç işkence! Dayaktan sonra mastürbasyon yapıyormuş
YORUMLAR
500

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya DAEŞ'in kara cadısından korkunç işkence! Dayaktan sonra mastürbasyon yapıyormuş - Son Dakika


Son Dakika
12:02 Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının joker kullandığı soru şaşkınlık yarattı
12:01 NATO'nun nükleer caydırıcılık tatbikatına ilişkin paylaşımlara Türk pilotun kaskı damga vurdu
11:53 Instagram hesabı hacklenen Gülşah Saraçoğlu'nun kullanıcı adı 'metres' yapıldı: Suç duyurusunda bulunduk
11:44 Kimyasal silah iftirası CHP ve İYİ Parti arasında kriz çıkardı: Bunu diyen herkesin kanı bozuktur
11:35 Hamile eşini uçurumdan atmıştı! Akıl sağlığı yerinde çıkınca yeniden ağırlaştırılmış müebbet verildi
11:36 Yeni evin dış kapısından girenler gördükleri manzara karşısında şoke oluyor: Abi bu ciddi mi?
11:27 Çorum'da husumetlisini öldürüp kaza süsü veren şahsın, maktulün acılı ailesini teselli edip mezarını kazdırdığı ortaya çıktı
11:30 TTB Başkanı Fincancı'nın gözaltına alınmasına CHP'den tepki: Bunlar demokrasi görüntüsü değildir, asla kabul edilemez
11:24 Şarkıcı Katy Perry'nin konser verdiği esnadaki görüntüsü gündem oldu! Poz verdiği sırada göz kapağını kontrol edemedi
11:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'dan sürpriz çıkış: Bırakın kadınlar nerede olmak istiyorsa orada olsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2022 12:23:14. #1.11#
SON DAKİKA: DAEŞ'in kara cadısından korkunç işkence! Dayaktan sonra mastürbasyon yapıyormuş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement