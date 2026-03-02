İran'a şok üstüne şok! 7 üst düzey isim daha öldürüldü - Son Dakika
İran'a şok üstüne şok! 7 üst düzey isim daha öldürüldü

İran'a şok üstüne şok! 7 üst düzey isim daha öldürüldü
02.03.2026 09:48
İran'da ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırılar sonucunda 7 üst düzey askeri yetkilinin daha öldüğü açıklandı. Ölenler arasında İran lideri Ali Hamaney'in ofisinin Genel Sekreteri Tümgeneral Muhammed Şirazi ve yardımcısı Tümgeneral Ekber İbrahimzade de bulunuyor.

İran'da ABD ile İsrail'in saldırılarında ölen üst düzey askeri yetkililerden 7'sinin daha isimleri açıklandı.

Tesnim Haber Ajansı, Genelkurmay Başkanlığına bağlı "Savunma ve Direniş Değerlerini Koruma ve Yayma Vakfı"ndan yapılan 2 numaralı duyuru metnini yayımladı.

ABD ve İsrail'in saldırılarında İran lideri Ali Hamaney'in ofisinin Genel Sekreteri Tümgeneral Muhammed Şirazi, yardımcısı Tümgeneral Ekber İbrahimzade, Genelkurmay Operasyon Başkanlığı Plan ve Operasyon Dairesi Başkanı Muhsini Mutlak, Genelkurmay İstihbarat Başkan Yardımcısı Tümgeneral Salih Esedi, Kolluk Gücü İstihbarat Teşkilatı Başkanı Gulamreza Rezaiyan, Genelkurmay Hazırlık Dairesi Başkanı Tümgeneral Hasan Ali Tacik ve Silahlı Kuvvetler Hazırlık ve Lojistik Başkan Yardımcısı Tümgeneral Muhsin Darrehbaği'nin de öldüğü duyuruldu.???????

İran Silahlı Kuvvetlerinden yapılan dünkü açıklamada Savunma Konseyi toplantısı sırasındaki saldırılarda Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi, Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Muhammed Pakpur, Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Destek Sorumlusu Aziz Nasırzade'nin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

SAVAŞTA SON DURUM

İsrail'in ABD desteğiyle İran'a yönelik başlattığı saldırılarda üçüncü güne girildi. Karşılıklı saldırılar devam ederken Lübnan'ın güneyinden İsrail'e yönelik atılan füzeden sonra çatışmalar genişledi.

Hizbullah, Hayfa yakınlarındaki İsrail hava savunma üssüne düzenlenen saldırının sorumluluğunu üstlendi. İsrail ise karşılık verdiğini duyurdu.

ABD-İsrail saldırılarında 48 İran liderini öldürdüklerini açıklayan Donald Trump, saldırıların 4 hafta sürebileceğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Starmer, ABD'nin İran'ın füze depolarını vurmak için İngiliz üslerini kullanma talebi kabul ettiklerini duyurdu.

İSRAİL VE ABD'NİN İRAN'A SALDIRILAR

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken, İsrail ve ABD 28 Şubat sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılarda, başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah başta olmak üzere 24 eyalette çeşitli noktalar hedef alındı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran Ruhani Lideri Hamaney'in hayatını kaybetmesinin ardından İran ordusu, saldırılara karşılık Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde de ABD üslerine ve hedeflerine füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi.

Ali Hamaney, Orta Doğu, Politika, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

