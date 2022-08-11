İran ile ABD karşı karşıya geldi! Suikast planlandığı iddialarını yalanladılar - Son Dakika
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İran ile ABD karşı karşıya geldi! Suikast planlandığı iddialarını yalanladılar

11.08.2022 09:18
İran ile ABD karşı karşıya geldi! Suikast planlandığı iddialarını yalanladılar

İran, ABD'de bir vatandaşının, ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump döneminde bir süre ulusal güvenlik danışmanlığı yapan John Bolton'a yönelik suikast planlamakla suçlanmasını "temelsiz" olarak niteledi. İran, Bolton'u Kasım Süleymani suikastıyla bağlantılı olmakla suçlarken, İran'ın dini lideri Hamaney'in internet sitesinde Trump'a yönelik suikast animasyonu yayınlanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında sular durulmuyor. İran cephesi Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından intikam yeminleri ederken ABD de herhangi bir karşılığa karşı teyakkuzda bulunuyor. Son olarak ABD, Trump döneminde ulusal güvenlik danışmanı olan John Bolton'a İran'ın suikast planladığını iddia etti.

İRAN, ABD'DEN KANIT İSTİYOR

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, ABD'li yargı yetkililerin "siyasi saiklerle ve geçerli kanıtlar sunmadan" bu ülkedeki bir İran vatandaşını suçladığını savundu.

Kenani, "İran, bu komik ve asılsız suçlamalar bahane edilerek, İran vatandaşlarına yönelik herhangi bir eyleme karşı şiddetli uyarıda bulunmakta ve İran vatandaşlarının haklarını savunmak için uluslararası hukuk çerçevesinde her türlü tedbiri alma hakkını saklı tuttuğunu vurgulamaktadır." ifadelerini kullandı.

İran ile ABD karşı karşıya geldi! Suikast planlandığı iddialarını yalanladılar

Washington yönetimi, dün İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu olduğu iddia edilen Şehram Pursafi adlı bir İran vatandaşını Trump döneminde ulusal güvenlik danışmanı olarak görev yapan Bolton'u öldürme planları yapmakla suçlamıştı.

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Pursafi'nin muhtemelen İranlı general Kasım Süleymani'nin Ocak 2020'de öldürülmesine misilleme olarak, cinayeti gerçekleştirecek kişileri kiralamak için gizli bir insan kaynağına 300 bin dolar teklif ettiği öne sürülmüştü.

Açıklamada, Washington'daki federal mahkemede açılan suç duyurusunda adı geçen Pursafi'nin şu an ABD dışında olduğu ve yakalanması durumunda "uluslararası bir cinayet planına maddi destek sağlamaya çalışmaktan" yargılanacağı bilgisi verildi.

İran ile ABD karşı karşıya geldi! Suikast planlandığı iddialarını yalanladılar

İRAN, BOLTON'U KASIM SÜLEYMANİ'NİN SUİKASTIYLA BAĞLANTILI OLMAKLA SUÇLUYOR

Trump döneminde 2018-2019'da yaklaşık 1,5 yıl ulusal güvenlik danışmanlığı yapan Bolton, görev süresi boyunca ve öncesinde İran'a yönelik sert söylemlerde bulunmuş, Bolton'un görev yaptığı dönemde İran ile ABD doğrudan çatışmanın eşiğine gelmişti.

ABD, 3 Ocak 2020'de Bağdat Havalimanı'nda Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin araç konvoyuna hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda Süleymani hayatını kaybetmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanları başta olmak üzere İranlı yetkililer, saldırının faillerinden intikam alınacağını duyurmuştu.

İran, 19 Ocak 2021'de Kasım Süleymani'ye yönelik suikastla bağlantılı oldukları iddiasıyla Bolton ve Trump'ın da aralarında olduğu üst düzey eski ABD'li yetkilileri yaptırım listesine aldığını açıklamıştı.

HAMANEY'İN İNTERNET SİTESİNDE TRUMP'A YÖNELİK SUİKAST OPERASYONU

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in resmi internet sitesinde, İranlı general Kasım Süleymani'ye suikast emrini veren eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast düzenlendiğini gösteren bir animasyon yayınlanmıştı.

Son olarak 21 Nisan'da Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Ali Rıza Tengsiri, Washington'un Tahran'a yaptırımları kaldırma ve bazı imtiyazlar karşılığında ABD saldırısında öldürülen Süleymani'nin intikamını almaktan vazgeçme teklifinde bulunduğunu ancak intikam planlarının kesin olduğunu söylemişti.

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Kaynak: AA

Donald Trump, John Bolton, İran, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran ile ABD karşı karşıya geldi! Suikast planlandığı iddialarını yalanladılar - Son Dakika

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