İran, Abraham Lincoln'e füze fırlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran, Abraham Lincoln'e füze fırlattı

Haberin Videosunu İzleyin
İran, Abraham Lincoln\'e füze fırlattı
06.03.2026 22:39  Güncelleme: 22:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İran, Abraham Lincoln\'e füze fırlattı
Haber Videosu

İran, ABD'ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisine kıyıdan denize doğru füze fırlattığı görüntüleri yayınladı.

İran, ABD'ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisinin bir kez daha hedef alındığını duyurdu.

ABRAHAM LİNCOLN BİR KEZ DAHA HEDEF ALINDI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Umman Denizi'nde görev yapan ABD'ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisine kıyıdan balistik füzeler fırlattığını iddia ederek bir video yayınladı. İran devlet medyası tarafından paylaşılan görüntülerde, füzelerin hedefe doğru ateşlendiği görüldü. Geminin hedef alınıp alınmadığına yönelik açıklama gelmedi.

İRAN'DAN HER GÜN ABRAHAM LİNCOLN AÇIKLAMASI

Öte yandan İran önceki gün de ABD'ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisinin bir kez daha hedef alındığını duyurmuştu. İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı tarafından yapılan açıklamada, "Hürmüz Boğazı'nı kontrol etmek amacıyla Umman Denizi'nde İran'ın deniz sınırlarına yaklaşık 340 kilometre mesafeye kadar yaklaşan ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln, DMO Deniz Kuvvetleri'ne ait İHA'lar tarafından hedef alındı" ifadeleri kullanılmıştı.

Abraham Lincoln, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran, Abraham Lincoln'e füze fırlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye’ye çevrildi Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye'ye çevrildi
Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı
İran’dan Tel Aviv’e fırlatılan füzenin üzerine ’’Minab okulu kız öğrencilerinin anısına’’ yazıldı İran'dan Tel Aviv'e fırlatılan füzenin üzerine ''Minab okulu kız öğrencilerinin anısına'' yazıldı
Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz
İran Devrim Muhafızları Ordusu: Uzun süreli bir savaşa hazırız İran Devrim Muhafızları Ordusu: Uzun süreli bir savaşa hazırız
Trump’tan İran’ın olası yeni lideri için olay sözler: Kabul edilemez Trump'tan İran'ın olası yeni lideri için olay sözler: Kabul edilemez
Savaşta 7. gün Tahran’da art arda büyük patlamalar oldu Savaşta 7. gün! Tahran'da art arda büyük patlamalar oldu
Oval Ofis’te olay görüntü İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor Oval Ofis'te olay görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor

22:06
İran’dan Aliyev’i küplere bindirecek açıklama
İran'dan Aliyev'i küplere bindirecek açıklama
21:35
Mahmud Abbas, İran’ı kınadı
Mahmud Abbas, İran'ı kınadı
21:34
Erden Timur’un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı
Erden Timur'un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı
21:14
İran, Suudi Arabistan’daki ABD üssünü vurdu
İran, Suudi Arabistan'daki ABD üssünü vurdu
21:00
Necati Şaşmaz, Yeraltı dizisine mi dahil oluyor Bomba iddia yanıt buldu
Necati Şaşmaz, Yeraltı dizisine mi dahil oluyor? Bomba iddia yanıt buldu
20:29
Netanyahu’sunu, Trump’ını çıldırtacak mesaj: Türkiye’nin yanındayız
Netanyahu'sunu, Trump'ını çıldırtacak mesaj: Türkiye'nin yanındayız
20:28
İran Büyükelçisi: Türkiye, İsrail tehdidi altında
İran Büyükelçisi: Türkiye, İsrail tehdidi altında
20:21
MİT’le ilgili ortalığı karıştıran “MI6“ iddiasına yalanlama
MİT'le ilgili ortalığı karıştıran "MI6" iddiasına yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 23:13:03. #.0.4#
SON DAKİKA: İran, Abraham Lincoln'e füze fırlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.