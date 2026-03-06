İran, Abraham Lincoln\'e füze fırlattı

İran, ABD'ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisinin bir kez daha hedef alındığını duyurdu.

ABRAHAM LİNCOLN BİR KEZ DAHA HEDEF ALINDI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Umman Denizi'nde görev yapan ABD'ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisine kıyıdan balistik füzeler fırlattığını iddia ederek bir video yayınladı. İran devlet medyası tarafından paylaşılan görüntülerde, füzelerin hedefe doğru ateşlendiği görüldü. Geminin hedef alınıp alınmadığına yönelik açıklama gelmedi.

İRAN'DAN HER GÜN ABRAHAM LİNCOLN AÇIKLAMASI

Öte yandan İran önceki gün de ABD'ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisinin bir kez daha hedef alındığını duyurmuştu. İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı tarafından yapılan açıklamada, "Hürmüz Boğazı'nı kontrol etmek amacıyla Umman Denizi'nde İran'ın deniz sınırlarına yaklaşık 340 kilometre mesafeye kadar yaklaşan ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln, DMO Deniz Kuvvetleri'ne ait İHA'lar tarafından hedef alındı" ifadeleri kullanılmıştı.