İran Cumhurbaşkanı başörtüsü takmayı reddeden gazeteciyle röportaj yapmadı

İran'da başörtüsünü kurallara uygun takmadığı gerekçesiyle polis tarafından dövülerek öldürüldüğü iddia edilen Mahsa Amini'nin vefatı ardından başlayan protestolar, artarak devam ediyor. Protestolarla ilgili ilginç bir haber ise ABD'den geldi.

BAŞÖRTÜSÜ TAKMAYI REDDEDEN GAZETECİ İLE GÖRÜŞMEDİ

Birleşmiş Milletler'e (BM) üye ülke liderleri geçtiğimiz birkaç günü, BM Genel Kurulu'na katılmak için New York'ta geçirdi. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de onlardan biriydi. Genel Kurul'a hitap eden ve diğer birçok lider gibi farklı kurum ve isimlerle temaslarda bulunan Reisi farklı bir olayla gündeme geldi. Reisi, CNN'in ünlü sunucusu İran asıllı Christiane Amanpour ile olan röportajını iptal etti.

TWİTTER'DAN PAYLAŞIM YAPTI

Konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşım yapan Amanpour, iptalin nedenini ise Reisi'nin başörtüsü takma talebini kabul etmemesi olduğunu söyledi. Amanpour paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı: "İran'da protestolar sürüyor ve Mahsa Amini'nin geçen hafta 'ahlak polisi' tarafından tutuklanmasının sonrasında öldürülmesinin ardından kadınlar başörtülerini yakıyor.

"8 KİŞİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ SÖYLENİYOR, BUNLARI SORACAKTIM"

İnsan hakları grupları en az 8 kişinin öldürüldüğünü söylüyor. Dün gece, tüm bunları ve daha fazlasını Cumhurbaşkanı Reisi'ye sormayı planladım. Bu, Başkan Reisi'nin BM için New York'a yaptığı ziyaret sırasında ABD topraklarındaki ilk röportajı olacaktı.

"BAŞÖRTÜSÜ TAKMAMI TALEP ETTİLER"

Haftalarca süren planlama ve sekiz saatlik çeviri ekipmanı, ışıklar ve kameralar kurduktan sonra hazırdık. Ancak Cumhurbaşkanı Reisi'den hiçbir iz yoktu. Görüşmenin başlamasından 40 dakika sonra bir yardımcı geldi. Cumhurbaşkanı'nın, Muharrem ve Safar ayları olduğu için başörtüsü takmamı önerdiğini söyledi. Kibarca reddettim. Başörtüsüyle ilgili hiçbir kanunun veya geleneğin olmadığı New York'taydık.

"DAHA ÖNCEKİ LİDERLER BÖYLE BİR ŞEY İSTEMEDİ"

Daha önceki hiçbir İran cumhurbaşkanının kendileriyle İran dışında görüştüğümde bunu talep etmediğini de belirttim. Yardımcı, başörtüsü takmazsam görüşmenin olmayacağını açıkça belirtti. Bunun 'saygı meselesi' olduğunu söyledi ve ülkeyi kasıp kavuran protestolara atıfta bulunarak İran'daki duruma atıfta bulundu.