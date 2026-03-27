İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan\'dan sürpriz market denetimi

ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaşın üzerinden bir ay geçerken, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan başkent Tahran'da gerçekleştirdiği sürpriz ziyaretle gündeme geldi. Pezeşkiyan'ın, yoğun güvenlik konvoyu olmadan marketleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

MARKETLERDE YERİNDE İNCELEME

Pezeşkiyan, önceden haber verilmeden gerçekleştirilen ziyaretlerde süpermarket raflarını inceledi. Temel gıda ürünlerinin durumu ve fiyatlar hakkında yetkililerden bilgi alan Cumhurbaşkanı'nın esnafla da sohbet ettiği görüntülere yansıdı.

FİYAT ETİKETLERİNİ BİZZAT KONTROL ETTİ

Savaşın ekonomik etkilerini yerinde görmek isteyen Pezeşkiyan, temel gıda maddelerinin fiyatlarını tek tek inceledi. Alışveriş yapan vatandaşlarla dertleşen Cumhurbaşkanı, stokçuluğa ve fahiş fiyatlara karşı bizzat teyakkuzda olduğunun sinyalini verdi.

VATANDAŞLARLA DOĞRUDAN TEMAS

Ziyaret sırasında alışveriş yapan vatandaşlarla bir araya gelen Pezeşkiyan, talepleri dinledi. Görüşmelerde, savaş sürecinin günlük yaşam üzerindeki etkileri ve iç piyasadaki durum ele alındı. Pezeşkiyan marketlerde ürün kıtlığının yaşanmadığı mesajını verdi.

Bölgede gerginliğin had safhada olduğu bir dönemde Cumhurbaşkanını halkın arasında güvenlik önlemleri olmadan görüntülenmesi dünya kamuoyunun dikkatini çekti.