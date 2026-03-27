İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan sürpriz market denetimi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan sürpriz market denetimi

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan\'dan sürpriz market denetimi
27.03.2026 18:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ve İsrail'in saldırıları sonucu başlayan savaşın ardından İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran'daki marketleri sürpriz bir ziyarette bulundu. Güvenlik konvoyu olmadan gerçekleştirilen ziyaretlerde Pezeşkiyan, süpermarket raflarını inceledi, temel gıda ürünlerinin durumu ve fiyatları hakkında bilgi aldı. Ziyarette marketlerde ürün sıkıntısı olmadığı göze çarptı.

MARKETLERDE YERİNDE İNCELEME

    Pezeşkiyan, önceden haber verilmeden gerçekleştirilen ziyaretlerde süpermarket raflarını inceledi. Temel gıda ürünlerinin durumu ve fiyatlar hakkında yetkililerden bilgi alan Cumhurbaşkanı'nın esnafla da sohbet ettiği görüntülere yansıdı.

    FİYAT ETİKETLERİNİ BİZZAT KONTROL ETTİ

    Savaşın ekonomik etkilerini yerinde görmek isteyen Pezeşkiyan, temel gıda maddelerinin fiyatlarını tek tek inceledi. Alışveriş yapan vatandaşlarla dertleşen Cumhurbaşkanı, stokçuluğa ve fahiş fiyatlara karşı bizzat teyakkuzda olduğunun sinyalini verdi.

    VATANDAŞLARLA DOĞRUDAN TEMAS

    Ziyaret sırasında alışveriş yapan vatandaşlarla bir araya gelen Pezeşkiyan, talepleri dinledi. Görüşmelerde, savaş sürecinin günlük yaşam üzerindeki etkileri ve iç piyasadaki durum ele alındı. Pezeşkiyan marketlerde ürün kıtlığının yaşanmadığı mesajını verdi.

    Bölgede gerginliğin had safhada olduğu bir dönemde Cumhurbaşkanını halkın arasında güvenlik önlemleri olmadan görüntülenmesi dünya kamuoyunun dikkatini çekti.

    Politika, Dünya, Son Dakika

    Son Dakika
    24 saat son dakika haber yayını
    Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
    SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 18:36:02. #.0.5#
    [Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
    Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
    Advertisement
    Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

    Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.