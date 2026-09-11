İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaşın devamından yana değilim

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile yaşanan çatışmaların devam etmesini istemediğini belirterek ülkenin olası yeni gelişmelere karşı direncinin artırılması gerektiğini söyledi. Pezeşkiyan, İran'ın müzakere masasına “zayıf bir konumdan” oturmaması gerektiğini vurguladı.



İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, cuma günü üniversite yöneticileriyle gerçekleştirdiği toplantıda ülkenin güvenliği, ekonomisi ve ABD ile yaşanan gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mehr Haber Ajansı'nın aktardığına göre Pezeşkiyan, İran'ın karşı karşıya olduğu gelişmelere hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

"Savaşın devam etmesinden yana değilim"

ABD ile yaşanan çatışmalara değinen Pezeşkiyan, “Savaşın devam etmesinden yana değilim ancak yaklaşan gelişmeler karşısında ülkenin direncini güçlendirmeliyiz.” ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, İran'ın direncinin artırılmasının, ülkenin karşı tarafla müzakere ederken zayıf bir pozisyona düşmesini engelleyecek bir politika izlenmesini gerektirdiğini belirtti.

Üniversitelerin de bu süreçte hükümete katkı sunması gerektiğini söyleyen Pezeşkiyan, akademik çevrelerin ülkenin karşı karşıya bulunduğu sorunların çözümünde daha fazla sorumluluk üstlenmesini istedi.

Ekonomik adımlar için uyardı

İran Cumhurbaşkanı, ekonomik kararların ülkedeki sosyal şartlar dikkate alınarak uygulanması gerektiğini söyledi.

Hesaplanmadan atılacak adımların sorunları çözmek yerine daha büyük zararlara yol açabileceğini belirten Pezeşkiyan, toplumun farklı kesimlerinin karar süreçlerine dahil edilmesinin önemine dikkat çekti.

Z kuşağı vurgusu

Pezeşkiyan, özellikle gençlerin ülkenin sorunlarına çözüm üretme sürecine katılması gerektiğini belirtti.

“Toplumun sorunlarını çözmek için Z kuşağı öğrencilerinin katkılarından bile yararlanmalıyız. Onların protestolara yönelmesi yerine çözüm önerilerinin oluşturulmasına katılmalarını sağlamalıyız.” dedi.