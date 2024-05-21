İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı için Tebriz\'de cenaze töreni düzenlendi

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Helikopterlerinin düşmesi sonucu ölen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindekiler için Tebriz kentinde yapılan ilk cenaze törenine binlerce kişi katıldı.

Ülkenin kuzeybatısındaki kentte cenaze kortejinde İran bayrakları sallayan ve Reisi'nin portrelerini taşıyan büyük bir kalabalık vardı.

Törene büyük katılıma karşın, İranlıların hepsi Reisi'ye destek vermiyor ve birçok İranlı Reisi'nin ölümünü sosyal medyada kutladı.

Tören sırasında Reisi ve Abdullahiyan da dahil cenazelerin taşındığı kamyon, binlerce kişi tarafından takip edildi.

İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, "Bizler bu sevgili, çalışkan cumhurbaşkanına hizmet etme onurunu yaşamış hükümetin üyeleri olarak, sevgili halkımıza, bu şehitlerin yolunu takip etme sözü veriyoruz" dedi.

Reisi ve diğerlerinin cenazeleri Tebriz'deki törenlerin ardından İran'da Meşhed'den sonra ülkenin en kutsal kenti olarak kabul edilen Kum'a götürüldü.

Kum'daki törenlerde cenazeler, Cemkaran Camisi ile Fatima Masume türbesi gibi kutsal mekanlardan geçirildi.

Kum, dini öneminin yanı sıra Reisi'nin dini eğitim aldığı yer.

Cenazeler daha sonra yerel saatle 20.00'de, başkent Tahran'daki Büyük Musalla Camii'nde yapılması planlanan törene götürülecek.

Cuma günü yapılması planlanan cenaze töreninde namazı Dini Lider Ayetullah Hamaney'in kıldırması planlanıyor. Daha sonra cenazeler Reisi'nin doğum yeri Meşhed'deki sekizinci imam türbesinde toprağa verilecek.

Reisi ve beraberindekileri taşıyan helikopter Azerbaycan sınırı yakınlarında düştü. Reisi burada Azerbaycan lideri İlham Aliyev ile birlikte törendeydi.

İran Cumhurbaşkanı, Kız Kalesi ve Khoda Afarin barajlarının açılışı için bölgedeydi.

İran devlet televizyonu ölümleri Pazartesi gününün ilk saatlerinde teyit etti.

Helikopterin düşmesi sonucu, Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı'nın yanı sıra, yerel yetkililer, güvenlik görevlileri ve mürettebat da vardı.

63 yaşındaki sertlik yanlısı din adamı Reisi 2021'de göreve seçilmiş ve İslam Cumhuriyeti'nin her kesiminde muhafazakarların kontrolü ele geçirmesini sağlamıştı.

Yerel medya, yeni cumhurbaşkanının 28 Haziran'da yapılacak seçimle belirleneceğini söylüyor.

Bu sırada görevi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Muhbir, vekaleten sürdürecek.