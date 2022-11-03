İran'da protestolar şiddetlendi! Molla yetiştiren medreseleri ateşe verdiler - Son Dakika
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İran'da protestolar şiddetlendi! Molla yetiştiren medreseleri ateşe verdiler

03.11.2022 09:31

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin gözaltına alındıktan sonra yaşamını yitirmesi üzerine başlayan gösteriler devam ediyor. Sosyal medyada yayınlanan bazı videolarda göstericilerin mollaların sarıklarını düşürdüğü görüntüler gündem olurken, ülkede şimdi de molla yetiştiren medreselerin yakılmaya başladığına ilişkin videolar servis edildi.

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

PROTESTOLAR ÜLKENİN BİRÇOK KENTİNE YAYILDI

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

GÖSTERİLERDE HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYIIS 253'E YÜKSELDİ

Gösterilerdeki can kaybına ilişkin resmi makamlardan net bilgi paylaşılmazken, Norveç merkezli İran İnsan Hakları Kurumu (IHR), Emini'nin ölümü sonrasında başlayan gösterilerde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 253'e yükseldiğini açıkladı.

İran'da protestolar alevlendi! Molla yetiştiren medreseleri yakmaya başladılar

SARIKLARI DÜŞÜRDÜKLERİ GÖRÜNTÜ OLAY YARATMIŞTI

Protestoların devam ettiği İran'da kaldırımda yürüyen bir gencin, karşıdan gelen yaşlı adamın kafasındaki sarığa vurarak yere düşürdüğü ve yaşlı adamın daha sonra sarığını alarak geri taktığı görüntüler ülkedeki tepkinin hangi noktaya ulaştığını gözler önüne sererken dün yaşanan bir olay ise büyük ses getirdi.

İran'da protestolar alevlendi! Molla yetiştiren medreseleri yakmaya başladılar

MEDRESELERİ ATEŞE VERDİLER

İnternete düşen bazı videolarda protestocuların molla yetiştiren medreseleri ateşe verdikleri anlar yer aldı. Göstericilerin hazırladıkları molotofları medreseye doğru fırlattıkları ve alevlerin anbean yayıldığı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Mahsa Emini, İran, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'da protestolar şiddetlendi! Molla yetiştiren medreseleri ateşe verdiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran'da protestolar şiddetlendi! Molla yetiştiren medreseleri ateşe verdiler - Son Dakika
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