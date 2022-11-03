Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.
Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.
Gösterilerdeki can kaybına ilişkin resmi makamlardan net bilgi paylaşılmazken, Norveç merkezli İran İnsan Hakları Kurumu (IHR), Emini'nin ölümü sonrasında başlayan gösterilerde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 253'e yükseldiğini açıkladı.
Protestoların devam ettiği İran'da kaldırımda yürüyen bir gencin, karşıdan gelen yaşlı adamın kafasındaki sarığa vurarak yere düşürdüğü ve yaşlı adamın daha sonra sarığını alarak geri taktığı görüntüler ülkedeki tepkinin hangi noktaya ulaştığını gözler önüne sererken dün yaşanan bir olay ise büyük ses getirdi.
İnternete düşen bazı videolarda protestocuların molla yetiştiren medreseleri ateşe verdikleri anlar yer aldı. Göstericilerin hazırladıkları molotofları medreseye doğru fırlattıkları ve alevlerin anbean yayıldığı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Son Dakika › Dünya › İran'da protestolar şiddetlendi! Molla yetiştiren medreseleri ateşe verdiler - Son Dakika