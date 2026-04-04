İran'da Düşürülen F-15 Pilotunun Akıbeti Bilinmiyor
Üye Girişi
Son Dakika Logo
İran'da Düşürülen F-15 Pilotunun Akıbeti Bilinmiyor

04.04.2026 19:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'da düşürülen Amerikan F-15 jetinin kayıp pilotunun akıbeti belirsiz, arama çalışmaları devam ediyor.

İran'ın güneyinde düşürülen ve hala kayıp olan Amerikan F-15 jetindeki kayıp pilotun uçağın uçağın silah sistemleri sorumlusu olduğu belirtildi.

BBC'nin ABD'deki yayın ortağı CBS'e göre uçağın pilotlarından biri kurtarılırken, diğer pilotun akıbeti bilinmiyor.

İran güvenlik güçleri bölgede arama yaparken, yetkililer halka sağ pilotun bulunması çağrısı yaptı ve başına ödül de koydu.

İran ayrıca kayıp pilotu arama çalışmalarına katılan A-10 Warthog tipi bir uçağın da Körfez bölgesi üzerinde düşürüldüğünü iddia etti. Uçağın pilotunun fırlatma koltuğuyla atladığı ve daha sonra kurtarıldığı belirtildi.

F-15E görevlerinde genellikle uçakta iki kişi bulunuyor.

Sosyal medyada paylaşılan ve CBS News tarafından doğrulanan bir videoda, İran'ın güneyindeki Huzistan eyaletinde bir yakıt ikmal uçağı ile iki helikopterin alçak uçuş yaptığı görülüyor.

İran'daki Tasnim ajansına göre ABD insansız hava araçları da operasyona katılıyor.

İran devlet basınına göre uçak İran güçleri tarafından düşürüldü.

BBC News Silah Analisti Chris Patridge, İran'da sosyal medyada paylaşılan uçak enkazı görüntüsünün F-15 ile tutarlı olduğunu belirtiyor.

Patridge bu uçağın muhtemelen İran'dan gönderilen füzeleri havada düşürme görevinde olduğunu aktarıyor.

F-15'ler hem havadan havaya hem de havadan karaya saldırı düzenleyebilen uçaklar.

Patridge'e göre F-15, karadan havaya füzelerle düşürülmüş olabilir. Uçağın ısısını takip ederek ilerleyen bu füzelere karşı uçaklar alev fişeği atarak savunma yapsa da bu her zaman işe yaramayabiliyor.

BBC'ye konuşan ve askeri analiz üzerine çalışan Defense Priorities düşünce kuruluşunun direktörü Jennifer Kavanagh, savaş uzadıkça bir ABD uçağının İran tarafından düşürülmesinin kaçınılmaz hale geldiğini söyledi:

"İran'ın uçak düşürebilecek silahları var ve bu silahların tamamen yok edildiğine yönelik inanç en başından beri yanlıştı."

Kavanagh bunun "İran için büyük bir zafer" olsa da ABD açısından bir uçak kaybetmenin, "savaşın operasyonel sonucunu değiştirmeyeceğini" de ekledi.

İran Meclis Başkanı'ndan ilk açıklama

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, sosyal medya hesabından ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarıyla alay eden bir paylaşım yaptı.

Kalibaf "Başlattıkları bu mükemmel ve stratejisiz savaşta İran'ı 37 kere yendikten sonra 'rejim değişikliği' hedefleri yerini 'Hey! Pilotlarımızı bulabilir misiniz? Lütfen' çağrısına bıraktı" ifadelerini kullandı.

İran'da Huzistan'a komşu olan Kohgiluye ve Buyer Ahmed adlı ilin valisi, önceliklerinin ABD mürettebatını "canlı yakalamak" olduğunu söyledi.

İran'daki ISNA ajansının aktardığına göre yetkililer "Düşmanı yakalamaya veya öldürmeye yardımcı olanlar valiliğin özel övgüsüne mazhar olacak" açıklamasında bulundu.

İran basınına göre ildeki tüccarlar da "Amerikan işgalcisini" bulana 10 milyar tümen (yaklaşık 3 milyar TL) ödül vadetti.

Bu arada ABD Başkanı Donald Trump İran'ın bir anlaşma yapmak ya da Hürmüz Boğazını açmak için 48 saati olduğunu söyledi. Trump aksi takdirde üzerlerine "cehennemi yağdıracakları" tehdidinde bulundu.

Trump 27 Mart'ta İran'ın enerji santrallerine yönelik saldırıları 10 gün boyunca durduracağını söylemişti.

ABD daha önce de uçak kaybetmişti

İran önceki gün de Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'nda bir ABD uçağını düşürdüğünü açıklamış fakat ABD Merkez Komutanlığı bunu yalanlamıştı.

ABD, İsrail'le birlikte 28 Şubat'ta İran'a saldırmaya başlamasının ardından başka savaş uçaklarını da kaybetti.

Mart başında Kuveyt'te üç adet F-15 savaş uçağı düşmüş, bunun "dost ateşi sonucu" olduğu açıklanmış ve can kaybı bildirilmemişti.

İlerleyen günlerde de Irak'ta bir yakıt ikmal uçağının düşmesi sonucu altı mürettebat hayatını kaybetti.

3 Nisan'daki olay ise ABD'nin İran üzerinde düşen ilk uçağı oldu.

Uçağın İran tarafından düşürüldüğü doğrulanırsa, bu da bir ilk olacak.

Kaynak: BBC

Güvenlik, Dünya, Pilot, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 05:55:37. #7.13#
SON DAKİKA: İran'da Düşürülen F-15 Pilotunun Akıbeti Bilinmiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.