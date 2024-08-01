İran'da düzenlenen saldırıda ölen Hamas lideri İsmail Haniye için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

İran'da düzenlenen saldırıda ölen Hamas lideri İsmail Haniye için cenaze töreni düzenlendi

İran\'da düzenlenen saldırıda ölen Hamas lideri İsmail Haniye için cenaze töreni düzenlendi

İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybeden Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye için binlerce kişi cenaze törenine katıldı. Cenaze namazını İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney kıldıracak. ABD medyası, Hamaney'in İsrail'e saldırı emri verdiğini iddia etti. İsrail ise henüz saldırıyla ilgili bir açıklama yapmadı.

01.08.2024 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen saldırıyla ölen Hamas’ın siyasi lideri İsmail Haniye’nin Tahran’da düzenlenen cenaze törenine binlerce kişi katıldı.

Törenden sonra Katar’da toprağa verilecek Haniye’nin cenaze namazını İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney kıldıracak.

ABD medyası, İranlı yetkililere dayandırdığı haberinde Hamaney’in İran topraklarındaki saldırıdan sorumlu tuttuğu İsrail’e doğrudan bir saldırı emrini verdiğini bildirdi.

İsrail ise henüz saldırıyla ilgili doğrudan bir açıklama yapmadı.

Ancak İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ülkesinin son günlerde düşmanlarına karşı “ezici darbeler” vurduğunu söyledi. Buna, Tahran’daki saldırıdan hemen önce Lübnan’da öldürülen üst düzey Hizbullah komutanı da dahil.

Orta Doğu’da savaşın yayılabileceği korkusu artarken, Netanyahu İsraillilere “ileride zorlu günler bulunduğu” uyarısı yaptı.

Netanyahu televizyondan canlı yayımlanan konuşmasında “Beyrut’taki saldırıdan sonra, bütün taraflardan tehditler duyduk. Tüm senaryolara hazırlıklıyız, bir ve kararlı olacağız” dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de bölgedeki çatışmalarda “tehlikeli tırmanışa” karşı uyarı yaptı.

Hamas’ın silahlı kanadı da Haniye’ye saldırının “savaşı başka boyutlara taşıyacağını” ve büyük sonuçları olacağını söyledi.

Gazze’de ateşkes için yapılan müzakerelerde önemli bir rol oynayan Haniye, İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezekşiyan’ın yemin törenine katıldıktan saatler sonra öldürüldü.

BBC’ye konuşan üst düzey bir Hamas yetkilisi, saldırıda Haniye’nin daha önceki Tahran ziyaretlerinde de kaldığı bir binanın hedef alındığını söyledi.

Saldırı sırasında üç diğer Hamas lideri ve korumaların da aynı binada olduğu belirtildi.

Üst düzey Hamas yetkilisi Halil El Hayya, kendisiyle birlikte bulunan görgü tanıklarına dayandırarak, füzenin Haniye’yi doğrudan vurduğunu kaydetti.

Haniye’nin öldürülmesinden hemen önce İsrail üst düzey Hizbullah lideri Fuad Şükrü’yü Beyrut’ta hedef almıştı.

İsrail Şükrü'nün Cumartesi günü İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri’nde düzenlenen ve 12 kişinin ölümüyle sonuçlanan roket saldırısından sorumlu olduğuna inanıyor.

İran destekli grup, Şukr’un cesedinin vurulan binanın enkazında bulunduğunu, saldırıda ikisi çocuk dört kişinin daha öldüğünü duyurmuştu.

Kaynak: BBC

Ayetullah Ali Hamaney, İsmail Haniye, İsrail, Tahran, İran, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'da düzenlenen saldırıda ölen Hamas lideri İsmail Haniye için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

BBC

12:07 İsrail Savunma Bakanı’ndan skandal paylaşım Muhammed Deif’in isminin üstüne çizik attı İsrail Savunma Bakanı'ndan skandal paylaşım! Muhammed Deif'in isminin üstüne çizik attı
11:34 İsrail: Hamas’ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze’de öldürüldü İsrail: Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze'de öldürüldü
11:23 YAŞ toplantısı öncesi Erdoğan’dan Anıtkabir ziyareti İşte Özel Defter’e düştüğü çarpıcı not YAŞ toplantısı öncesi Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e düştüğü çarpıcı not
11:04 Olimpiyatlara damga vuran Türk sporcu Yusuf Dikeç: Natürel bir atıcıyım, yardımcı aksesuar kullanmıyorum Olimpiyatlara damga vuran Türk sporcu Yusuf Dikeç: Natürel bir atıcıyım, yardımcı aksesuar kullanmıyorum
09:03 Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için başvurdu Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için başvurdu
10:33 Urla’daki yangın ormanı küle çevirdi Ünlü şarkıcı Aslı Zen’in evi alevlerin arasında kaldı Urla'daki yangın ormanı küle çevirdi! Ünlü şarkıcı Aslı Zen'in evi alevlerin arasında kaldı
10:25 2024 Paris Olimpiyatları’ndaki bir tenis maçı sırasında, kadın seyirci, kocası ve çocuğunun yanında oturduğu tribünde göğüslerini kameraya gösterdi 2024 Paris Olimpiyatları'ndaki bir tenis maçı sırasında, kadın seyirci, kocası ve çocuğunun yanında oturduğu tribünde göğüslerini kameraya gösterdi
10:20 Suikastların ardından İsrail alarm durumuna geçti 3 ülkeden eş zamanlı saldırı bekleniyor Suikastların ardından İsrail alarm durumuna geçti! 3 ülkeden eş zamanlı saldırı bekleniyor
10:07 İzmir’deki elektrik faciasıyla ilgili 42 sanık için istenen ceza belli oldu İzmir'deki elektrik faciasıyla ilgili 42 sanık için istenen ceza belli oldu
09:25 Oğlu, anneannesini öldürdü Abdüllatif Şener korkunç olayın ardından ilk kez konuştu Oğlu, anneannesini öldürdü! Abdüllatif Şener korkunç olayın ardından ilk kez konuştu
09:14 Kirasını yıllık ödediği ev sahibiyle davalık olan Selen Görgüzel: Bana mobing uyguluyorlar Kirasını yıllık ödediği ev sahibiyle davalık olan Selen Görgüzel: Bana mobing uyguluyorlar
08:24 Haniye için ilk tören Tahran’da yapıldı On binlerce kişi “İsrail ve ABD’ye ölüm“ sloganları attı Haniye için ilk tören Tahran'da yapıldı! On binlerce kişi "İsrail ve ABD'ye ölüm" sloganları attı
08:17 Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, bebek bekliyor Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, bebek bekliyor
00:59 AYM kararı sonrası Özel’den Can Atalay çağrısı: Tahliye edilmeli ve tüm hakları iade edilmelidir AYM kararı sonrası Özel'den Can Atalay çağrısı: Tahliye edilmeli ve tüm hakları iade edilmelidir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2024 12:39:28. #1.13#
SON DAKİKA: İran'da düzenlenen saldırıda ölen Hamas lideri İsmail Haniye için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement