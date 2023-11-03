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İran'da madde bağımlılığı rehabilitasyon merkezinde çıkan yangında 32 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

İran'da madde bağımlılığı rehabilitasyon merkezinde çıkan yangında 32 kişi hayatını kaybetti

Son Güncelleme: 03.11.2023 11:56

İran'ın kuzeyindeki Lengerud kentinde bulunan bir madde bağımlılığı rehabilitasyon merkezinde çıkan yangında 32 kişi hayatını kaybetti. Yangında 16 kişi de yaralandı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenememiştir ve olayla ilgili araştırmalar devam etmektedir.

İran'ın kuzeyindeki Lengerud kentindeki bir madde bağımlılığı rehabilitasyon merkezinde çıkan yangında 32 kişi hayatını kaybetti.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Hazar Denizi kıyısındaki Gilan eyaletine bağlı Lengerud'daki madde bağımlılığı rehabilitasyon merkezinde sabah saatlerinde yangın çıktı.

Özel sektör tarafından işletildiği belirtilen rehabilitasyon merkezinde çıkan yangında 32 kişi öldü, 4'ü ağır olmak üzere 16 kişi de yaralandı.

Yetkililer, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini ve araştırıldığını belirtti.

Kaynak: AA

Hazar Denizi, İran, Kaza, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'da madde bağımlılığı rehabilitasyon merkezinde çıkan yangında 32 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran'da madde bağımlılığı rehabilitasyon merkezinde çıkan yangında 32 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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