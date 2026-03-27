İran'da Saldırılarda 1937 Ölü - Son Dakika
İran'da Saldırılarda 1937 Ölü

İran\'da Saldırılarda 1937 Ölü
27.03.2026 12:47
ABD ve İsrail'in saldırılarında 1937 kişi hayatını kaybetti, 24 bin 800'ün üzerinde yaralı var.

İRAN'da, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 1937'ye ulaştığı duyuruldu.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Caferiyan tarafından yapılan açıklamada, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarda 1937 kişinin yaşamını yitirdiği, 24 bin 800'ün üzerinde kişinin ise yaralandığı bildirildi. Hayatını kaybedenler arasında 212 çocuk ile 240 kadının bulunduğu aktarılırken, yaralananlardan yaklaşık 4 bininin kadın, 1621'inin ise çocuk olduğu kaydedildi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya İran'da Saldırılarda 1937 Ölü - Son Dakika

SON DAKİKA: İran'da Saldırılarda 1937 Ölü - Son Dakika
Advertisement
