İran\'da Saldırılarda 1937 Ölü

İRAN'da, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 1937'ye ulaştığı duyuruldu.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Caferiyan tarafından yapılan açıklamada, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarda 1937 kişinin yaşamını yitirdiği, 24 bin 800'ün üzerinde kişinin ise yaralandığı bildirildi. Hayatını kaybedenler arasında 212 çocuk ile 240 kadının bulunduğu aktarılırken, yaralananlardan yaklaşık 4 bininin kadın, 1621'inin ise çocuk olduğu kaydedildi.