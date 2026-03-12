İran\'daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var

ABD ve İsrail'in 28 Şubat tarihinde İran'a yönelik başlattığı askeri operasyonlar, bölgedeki güvenlik dengelerini kökten değiştirdi. Çatışmaların 13. gününde İran, İsrail topraklarına yönelik geniş çaplı bir füze saldırısı gerçekleştirdi. Tel Aviv başta olmak üzere ülkenin birçok stratejik noktası hedef alınırken, İsrail hava savunma sistemlerinin yoğun çabasına rağmen sirenler susmadı.

Irak'ta gece saatlerinde Haşdi Şabi güçlerine ait mevzileri hedef alan hava saldırılarında 39 kişi hayatını kaybetti.

ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR

Irak'ın batısındaki Suriye sınırındaki Anbar vilayetine bağlı Akkaşat bölgesinde, Haşdi Şabi 19. Tugay'a bağlı bir karargah, ABD'ye ait olduğu tahmin edilen savaş uçakları tarafından ağır bombardımana tutuldu. Yerel kaynaklar, saldırıda ilk belirlemelere göre 35 Haşdi Şabi üyesinin öldüğünü 90'dan fazla Haşdi Şabi mensubunun ise yaralandığını bildirdi. Karargahların tamamen çöktüğü, enkaz altında kalanlar nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi.

KERKÜK'TE DE BENZER SALDIRI

Aynı saatlerde Kerkük'te de Haşdi Şabi 15. Tugay'a ait bir mevzi hava saldırısının hedefi oldu. Çoğunluğu Kerkük'ün Tisin mahallesinden olan Türkmen askerlerinin bulunduğu karargahın isabet edilmesi sonucu Ahmed İzzettin, Muhammed Necat Ali, Yılmaz Seyfettin ve İyad Ali Hıdır isimli 4 Haşdi Şabi mensubu hayatını kaybettiği öğrenildi.

ERBİL'E BİR GECEDE 17 İHA SALDIRISI

Bir başka saldırı haberi ise Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'den geldi. Erbil Valisi Ümit Hoşnav, kentin gece boyunca tam 17 kez insansız hava araçlarının (İHA) hedefi olduğunu duyurdu. Vali Hoşnav sabaha karşı düzenlediği basın toplantısında, saldırıların şehrin farklı noktalarını hedef aldığını ancak hava savunma sistemleri sayesinde herhangi bir can kaybı yaşanmadığını, hasarın kısıtlı bölgelerde maddi zararla sınırlı kaldığını belirtti.

"ALÇAKÇA SALDIRIYI KINIYORUZ"

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım Araci, Suriye sınırındaki Enbar vilayetinde Haşdi Şabi karargahına yönelik saldırıyı kınadı. Araci'nin ofisinden, İtalya'nın Bağdat Büyükelçisi Niccolo Fontana ile görüşmesi sonrası yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bu alçakça saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırının Irak'ın egemenliğine yönelik bir ihlal olduğunu vurguluyoruz." denildi.

"BU YALNIZCA ASKERİ BİR İHLAL DEĞİL..."

Öte yandan Irak Başbakanlığı Askeri Sözcüsü Sabah en-Numan'da konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. "Bu planlı ve tekrarlanan saldırı ile mevziler ve karargahların ayrım gözetmeksizin hedef alınması yalnızca askeri bir ihlal değildir. Aynı zamanda toplumsal barışı zedelemeye, Iraklıların kanı ve şehitlerin fedakarlıklarıyla elde edilen güvenlik kazanımlarını baltalamaya yönelik umutsuz bir girişimdir" diyen Numan, Irak'ın hesaplaşmaların yürütüldüğü bir alan ya da ulusal onurun ihlal edildiği bir sahne olmasına asla izin vermeyeceklerini kaydetti.