İran\'dan ABD\'ye Sert Tepki

İRAN Dışişleri Bakanı Arakçi ABD'nin saldırısı sonrası yaptığı açıklamada, "Bu sabahki olayların çirkin ve kalıcı sonuçları olacak. BM'nin her bir üyesi bu son derece tehlikeli, kanunsuz ve suç teşkil eden davranıştan dolayı alarma geçmelidir." dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin İran'ın Fordow, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerine düzenlediği hava saldırısı sonrası sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Arakçi açıklamasında Birleşmiş Milletler (BM) ve üye devletlerini alarma geçmeye çağırdı.

'İRAN, EGEMENLİĞİNİ VE HALKINI SAVUNMAK İÇİN TÜM SEÇENEKLERİ SAKLI TUTMAKTADIR'

Arakçi açıklamasında, " Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olan Amerika Birleşik Devletleri, İran'ın barışçıl nükleer tesislerine saldırarak BM tüzüğünü, uluslararası hukuku ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nı ciddi şekilde ihlal etti. Bu sabahki olaylar çirkin ve kalıcı sonuçları olacak. BM'nin her bir üyesi bu son derece tehlikeli, kanunsuz ve suç teşkil eden davranıştan dolayı alarma geçmelidir. BM tüzüğü ve meşru bir şekilde kendini savunmaya izin veren hükümleri uyarınca İran, egemenliğini, çıkarlarını ve halkını savunmak için tüm seçenekleri saklı tutmaktadır." ifadelerini kullandı.