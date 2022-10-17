ABD Başkanı Biden'ın çıkışına İran Cumhurbaşkanı'ndan sert tepki: Kaos ve terörü kışkırtıyor - Son Dakika
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ABD Başkanı Biden'ın çıkışına İran Cumhurbaşkanı'ndan sert tepki: Kaos ve terörü kışkırtıyor

17.10.2022 09:02

ABD Başkanı Joe Biden'ın, uzun süredir devam eden protestolar için sarf ettiği, "İran'daki uyanış uzun süre susturulamaz" sözlerine sert tepki gösteren İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, "ABD Başkanı, yaptığı açıklamalarla diğer ülkelerde kaos ve terörü kışkırtıyor. Büyük şeytanın İran aleyhinde yürüttüğü algı başarısız olacak ve hedeflerine ulaşamayacak" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Mahsa Emini'nin ahlak polisi tarafından öldürülmesiyle İran'da başlayan protestolar için "İran, temel haklarını kullanan kendi vatandaşlarına yönelik şiddete son vermeli. Çok uzun zamandır dış politika yapıyorum. İran'da yaşanan uyanış beni sersemletti. Mahsa Emini'nin ölümü bir uyanışa yol açtı ve bunun uzun süre susturulabileceğini düşünmüyorum" diye konuşmuştu.

REISI'DEN BIDEN'IN SÖZLERİNE SERT TEPKİ

Biden'ın yaptığı açıklamalara sert tepki gösteren İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, "ABD Başkanı yaptığı açıklamalarla diğer ülkelerde kaos ve terörü kışkırtıyor" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK ŞEYTANIN İCRAATLARINDAN BAZILARI"

Başkent Tahran'da Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Reisi, "büyük şeytan" olarak nitelendirdiği ABD'nin İran'daki gösterilere destek verdiğini öne sürerek " Filistin'i işgal eden Siyonist İsrail rejiminin 70 yıldan fazladır ABD tarafından desteklenmesi ve yine Afganistan'ın ABD tarafından işgali bu büyük şeytanın icraatlarından bazılarıdır" diye konuştu.

"İRAN ALEYHİNDE YÜRÜTÜLEN ALGI BAŞARISIZ OLACAK"

ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü operasyon ve saldırıları iyi bildiklerini kaydeden Reisi, İran aleyhinde yürütülen algının başarısız olacağını ve hedeflerine ulaşamayacaklarını söyledi.

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Son Dakika Dünya ABD Başkanı Biden'ın çıkışına İran Cumhurbaşkanı'ndan sert tepki: Kaos ve terörü kışkırtıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden'ın çıkışına İran Cumhurbaşkanı'ndan sert tepki: Kaos ve terörü kışkırtıyor - Son Dakika
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