İran'dan Suriye'ye Destek Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

İran'dan Suriye'ye Destek Vurgusu

İran\'dan Suriye\'ye Destek Vurgusu

İran Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterileceğini ve Suriye'deki siyasi sürecin ilerletilmesi için uluslararası mekanizmalara destek verileceğini açıkladı. Tahran, Suriye'de güvenlik ve istikrarın sağlanması için tüm taraflarla istişarelere devam edecek.

08.12.2024 17:11  Güncelleme: 17:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İRAN Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, " İran'ın Suriye'nin birliğine, ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterdiği" belirtildi.

İran Dışişleri Bakanlığı, Suriye'deki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, İran'ın Suriye'nin birliğine, ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterme konusundaki ilkeli duruşunu vurgulayarak, Suriye'nin geleceğini belirlemenin ve kaderine ilişkin kararlar almanın yalnızca İran'ın sorumluluğunda olduğunu bildirdi.

Askeri çatışmaların derhal durdurulması, terörist faaliyetlerin önlenmesi ve tüm Suriyelileri temsil eden kapsayıcı bir yönetim yapısının kurulması için Suriye toplumunun tüm kesimlerini kapsayan ulusal diyaloğun başlatılması gerektiği aktarılan açıklamada, Tahran'ın siyasi süreci ilerletmek için Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı olmak üzere uluslararası mekanizmalara destek vermeye devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada, Suriye tarihinin bu kritik döneminde tüm Suriye vatandaşlarının ve yabancı uyrukluların güvenliğinin sağlanmasının altı çizilerek, "Dini mekanların kutsallığının korunması, diplomatik ve konsolosluk tesislerinin uluslararası hukuk ilkelerine uygun olarak güvence altına alınması büyük önem taşımaktadır" denildi.

İran ve Suriye arasındaki ilişkinin uzun bir geçmişe dayandığı belirtilen açıklamada, "Bu ilişkinin, her iki ülkenin de karşılıklı çıkarlara ve uluslararası yasal yükümlülüklere bağlılığa dayalı, akılcı ve ileriye dönük bir yaklaşımla devam etmesi bekleniyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca İran'ın, Suriye'de güvenlik ve istikrarın tesis edilmesine yardımcı olmak için her türlü çabayı sarf edeceği ve bu amaçla bölgede etkili olan tüm taraflarla istişarelere devam edileceği bildirildi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Tahran, Suriye, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'dan Suriye'ye Destek Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:20 AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriyelilerin iradesini yansıtan yönetimin ortaya çıkması en büyük arzumuz AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriyelilerin iradesini yansıtan yönetimin ortaya çıkması en büyük arzumuz
18:10 Suriye’de kaybeden sadece Esad değil Arap aşiretlerin yaşadığı bölgede dikkat çeken görüntü Suriye'de kaybeden sadece Esad değil! Arap aşiretlerin yaşadığı bölgede dikkat çeken görüntü
17:20 Esad’ın gitmesiyle Suriyeliler Emevi Camii’nde namaz kıldı Esad'ın gitmesiyle Suriyeliler Emevi Camii'nde namaz kıldı
14:35 Rusya: Esad görevini bırakma kararı alarak ülkeyi terk etti ve iktidarı barışçıl yollardan devretme talimatı verdi Rusya: Esad görevini bırakma kararı alarak ülkeyi terk etti ve iktidarı barışçıl yollardan devretme talimatı verdi
13:11 Suriye Milli Ordusu, Münbiç’in neredeyse tamamını kontrol altına aldı Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in neredeyse tamamını kontrol altına aldı
12:54 Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu
12:26 Esad rejimi Fırat Nehri’nin doğusundan çekildi Kontrol ettiği bölgeleri PKKYPG’ye bıraktı Esad rejimi Fırat Nehri'nin doğusundan çekildi! Kontrol ettiği bölgeleri PKK/YPG'ye bıraktı
12:20 4 kenti şahlandıracak yeni proje başlıyor 600 bin kişinin geliri artacak 4 kenti şahlandıracak yeni proje başlıyor! 600 bin kişinin geliri artacak
11:51 En çok kripto parası olan ülkeler belli oldu En çok kripto parası olan ülkeler belli oldu
11:50 6 yaşındaki Şirin’i istismar edip öldürmüştü İddianamedeki detaylar kan dondurdu 6 yaşındaki Şirin'i istismar edip öldürmüştü! İddianamedeki detaylar kan dondurdu
11:16 İşte bu haftanın en çok kâr ettiren fonları İşte bu haftanın en çok kâr ettiren fonları
11:13 Wanda Nara herkesin önünde L-Gante ile sarılıp öpüştü Wanda Nara herkesin önünde L-Gante ile sarılıp öpüştü
11:08 Suriye Milli Ordusu’nu yöneten ismin Bahçeli’yi ziyaret ettiği ortaya çıktı Suriye Milli Ordusu'nu yöneten ismin Bahçeli'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı
10:59 Salatalıklarda büyük tehlike Salatalıklarda büyük tehlike!
10:17 Hazine Bakanı Şimşek: 2020’den beri en düşük seviye Hazine Bakanı Şimşek: 2020'den beri en düşük seviye
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2024 18:36:16. #1.11#
SON DAKİKA: İran'dan Suriye'ye Destek Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.