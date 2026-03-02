İran Dışişleri Bakanı Arakçi\'den ABD üssü bulunan ülkelere uyarı: Meşru hedefimiz

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bölgedeki gerilimi zirveye taşıyan zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Dini Lider Ali Hamaney'in öldürülmesini "dini bir suç" olarak nitelendiren Arakçi, ABD ve İsrail'e yönelik çok sert tehditler savurdu.

"ABD ÜSLERİ MEŞRU HEDEF"

Dışişleri Bakanı Arakçi, bölgedeki Amerikan askeri varlığına yönelik doğrudan uyarıda bulundu. ABD üslerinin İran'a karşı aktif olarak kullanılmasa dahi hedef listesinde olduğunu belirten Arakçi, şu ifadeleri kullandı:

"Otellere kaçan Amerikalı askerler, hedef alınmaktan kaçınmaları için bir neden olmayacak. ABD üsleri bize karşı kullanılmasa bile, bu üsler bizim için meşru hedeflerdir."

"BAY TRUMP'IN KURTARMA VAADİ İŞTE BU"

Arakçi'nin açıklamalarındaki en çarpıcı ve duygusal bölüm ise Minab'daki bir ilkokula düzenlenen saldırıyla ilgiliydi. Saldırıda hayatını kaybeden 160'tan fazla genç kız için kazılan mezarları işaret eden Bakan, Donald Trump'ın politikalarını sert bir dille eleştirdi: "Bunlar, ABD-İsrail'in bir ilkokula düzenlediği bombalı saldırıda öldürülen 160'tan fazla masum genç kız için kazılan mezarlar. Cesetleri paramparça edildi. Bay Trump'ın vaat ettiği 'kurtarma' gerçekte işte böyle görünüyor. "Gazze'den Minab'a, masumlar soğukkanlılıkla katledildi."

HAMANEY'İN ÖLDÜRÜLMESİ: DİNİ BİR SUÇ

Hamaney'in öldürülmesinin sadece siyasi bir suikast değil, aynı zamanda ciddi sonuçları olacak bir "dini suç" olduğunu vurgulayan Arakçi, İran'ın bu saldırıya vereceği yanıtın bedelinin ağır olacağını yineledi.