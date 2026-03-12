İran, Hürmüz Boğazı\'nda yer alan yeraltı deniz üssüne ait görüntüleri paylaştı

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılar ve Tahran'ın misillemeleri, küresel petrol ticaretinin en kritik noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğini ciddi şekilde etkiledi. Sigorta şirketleri bölgedeki gemiler için savaş poliçelerini iptal ederken, birçok konteyner ve tanker şirketi Boğaz'dan geçişleri askıya aldı.

TRUMP: 28 MAYIN GEMİSİNİ VURDUK

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün sabah saatlerinde Hürmüz Boğazı yakınlarında İran'a ait 16 mayın döşeme gemisinin imha edildiğini bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump ise akşam saatlerinde yaptığı açıklamada İran'a ait 28 mayın gemisini vurduklarını ve bu gemileri hedef almaya devam edeceklerini vurguladı.

Amerikan ordusunun İran'daki hedeflere yönelik saldırılarında planladıklarından daha iyi bir iş çıkardığını savunan Trump, "(İran'dan) Tahmin ettiğimden daha az darbe aldık ve çok kısa bir süre içinde tekrar yolumuza devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

DEVRİM MUHAFIZLARI'NDAN "VİDEO" YANIT GELDİ

Trump'ın açıklamalarının ardından ise İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan adeta yanıt niteliğinde bir paylaşım geldi. İran devlet medyası aracılığıyla Basra Körfezi'nde yer alan yeraltı deniz üssüne ait görüntüler servis edildi. Görüntülerde çoğunluğu insansız olan hızlı saldırı botları, gemisavar füzeleri ve deniz mayınları yer aldı. Üssün Körfez'de bir yerde 500 metre derinlikte inşa edildiği belirtilirken, görüntülerde geçtiğimiz haziran ayında düzenlenen İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Devrim Muhafızları Komutanı Başkomutanı Hüseyin Selami'nin de yer alması dikkat çekti.