İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Evin Hapishanesi'nde çıkan yangın üzerine bölgede hareketli anlar yaşandı. Hapishanede adi suçluların bulunduğu bazı koğuşlarda tutukluların elbiselerini ateşe vermesi nedeniyle yangın çıktı.
Tutuklularla gardiyanlar arasında çatışma ve arbede yaşandığı, daha sonra sona erdiği ifade edilirken yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği cezaevinde kontrolün sağlandığı aktarıldı.
Hapishanede çıkan yangının ardından sosyal medyadan, mahkumlara dönük olumsuz bir müdahalenin yaşanmasına engel olmak için hapishane çevresinin boş bırakılmaması çağrıları yapılması üzerine çevrede yaşayanlar ile başka bölgelerden gelenler sokakları doldurdu.
Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, slogan atan göstericilere bazı kişilerin evlerin pencerelerinden sloganlarla destek verildiği görüldü.
Öte yandan hapishane hakkında dış basına yansıyan haberlerde korkunç iddialar yer aldı. Yaklaşık 15 bin kişi kapasiteli Evin Cezaevi'nde tutuklulara yönelik işkence yapıldığı, tecavüz edildiği ve mahkumların korkunç muamele gördüğü belirtildi.
Kaynaklardan edinilen diğer bilgilerde ise, gardiyanların halkın üzerlerine otomatik silahlarla ateş açtığı ve el bombası attığı aktarıldı. Bunun yanı sıra hapishaneye girmeye çalışan kişilerin üzerine saldırı köpeklerinin salındığı ortaya çıktı.
İran'ın resmi ajansı IRNA da Evin Hapishanesi'nde adi suçluların bulunduğu bölümde tutuklular ile gardiyanlar arasında çıkan çatışmada 8 kişinin yaralandığını aktarmıştı.
Son Dakika › Dünya › İran, hapishane yangınıyla birbirine girdi! Gardiyanlar halka el bombası atıp köpeklerle saldırdılar - Son Dakika