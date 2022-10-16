İran, hapishane yangınıyla birbirine girdi! Gardiyanlar halka el bombası atıp köpeklerle saldırdılar

İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Evin Hapishanesi'nde çıkan yangın üzerine bölgede hareketli anlar yaşandı. Hapishanede adi suçluların bulunduğu bazı koğuşlarda tutukluların elbiselerini ateşe vermesi nedeniyle yangın çıktı.

ÇATIŞMA VE ARBEDE YAŞANDI

Tutuklularla gardiyanlar arasında çatışma ve arbede yaşandığı, daha sonra sona erdiği ifade edilirken yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği cezaevinde kontrolün sağlandığı aktarıldı.

HALK SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Hapishanede çıkan yangının ardından sosyal medyadan, mahkumlara dönük olumsuz bir müdahalenin yaşanmasına engel olmak için hapishane çevresinin boş bırakılmaması çağrıları yapılması üzerine çevrede yaşayanlar ile başka bölgelerden gelenler sokakları doldurdu.

PENCERELERDEN SLOGAN ATTILAR

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, slogan atan göstericilere bazı kişilerin evlerin pencerelerinden sloganlarla destek verildiği görüldü.

TECAVÜZ VE İŞKENCE İDDİALARI

Öte yandan hapishane hakkında dış basına yansıyan haberlerde korkunç iddialar yer aldı. Yaklaşık 15 bin kişi kapasiteli Evin Cezaevi'nde tutuklulara yönelik işkence yapıldığı, tecavüz edildiği ve mahkumların korkunç muamele gördüğü belirtildi.

VATANDAŞLARIN ÜSTÜNE ATEŞ AÇIP KÖPEKLERİ SALDILAR

Kaynaklardan edinilen diğer bilgilerde ise, gardiyanların halkın üzerlerine otomatik silahlarla ateş açtığı ve el bombası attığı aktarıldı. Bunun yanı sıra hapishaneye girmeye çalışan kişilerin üzerine saldırı köpeklerinin salındığı ortaya çıktı.

8 KİŞİ YARALANDI

İran'ın resmi ajansı IRNA da Evin Hapishanesi'nde adi suçluların bulunduğu bölümde tutuklular ile gardiyanlar arasında çıkan çatışmada 8 kişinin yaralandığını aktarmıştı.