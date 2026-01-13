İran'ın ekonomik çöküşü: Grafiği görenler gözlerine inanamıyor - Son Dakika
Dünya

İran'ın ekonomik çöküşü: Grafiği görenler gözlerine inanamıyor

İran\'ın ekonomik çöküşü: Grafiği görenler gözlerine inanamıyor
13.01.2026 12:14
İran\'ın ekonomik çöküşü: Grafiği görenler gözlerine inanamıyor
İran'da protestoların gölgesinde enflasyon ve kur krizi derinleşirken İran Riyali tarihi değer kaybı yaşadı; Google grafiklerinde 1 riyal ''0,00 dolar'' olarak göründü. 1 doların 1 milyon 137 bin 500 riyale çıktığı, 1 TL'nin ise 25 bin 366 riyale denk geldiği aktarılırken; Hamaney olaylardan CIA ve Mossad'ı sorumlu tuttu, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise sorumluluğun kendilerinde olduğunu söyledi.

İran'da sokakları hareketlendiren protestoların başlıca nedenleri arasında gösterilen yüksek enflasyon ve ekonomik kriz, İran Riyali'ni tarihi bir değer kaybına sürükledi. Google'daki kur grafiklerinde 1 İran Riyali'nin dolar karşılığı "0,00" olarak görünmesi dikkat çekti.

1 DOLAR 1 MİLYONLARI AŞTI

Aktarılan verilere göre; 1 ABD doları 1 milyon 137 bin 500 İran Riyali seviyesine karşılık geldi. İran Riyali'nin aşırı değer kaybı nedeniyle, Google borsa/kredi grafiğinde verinin net şekilde gösterilemeyip "yuvarlandığı" ve bu nedenle "0,00" olarak göründüğü belirtiliyor.

TÜRK LİRASI KARŞISINDA DA DİKKAT ÇEKEN SEVİYE

İran Riyali'ndeki sert düşüş, diğer para birimleri karşısında da farkı büyüttü. Buna göre 1 Türk lirasının 25 bin 366 İran Riyali'ne denk geldiği ifade edildi.

İran'ın ekonomik çöküşü: Grafiği görenler gözlerine inanamıyor

İRAN İLE TİCARET YAPAN ÜLKELERE...

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, İran ile iş yapan ülkelere yönelik yeni bir ticaret yaptırımını kamuoyuna duyurdu. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran ile ticaret ilişkisini sürdüren ülkelerin ABD ile olan ticaretlerinde yüzde 25 oranında gümrük vergisi ödeyeceğini bildirdi.

İran'ın ekonomik çöküşü: Grafiği görenler gözlerine inanamıyor

TÜRKİYE DE İRAN'IN 5 TİCARET ORTAĞINDAN BİRİ

BBC'nin haberine göre İran'ın en büyük ticaret ortağı Çin olurken, Çin'i sırasıyla Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ve Hindistan takip ediyor. Türkiye'nin İran'ın en fazla ticaret yaptığı beş ülke arasında yer alması, açıklamanın ardından dikkatleri Ankara'ya çevirdi.

İran'ın ekonomik çöküşü: Grafiği görenler gözlerine inanamıyor

ÖLÜ SAYISI KORKUNÇ BOYUTLARA ULAŞTI

İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolar 16. gününde devam ederken, ölü sayısı 646'ya yükseldi. Komşu ülkeden gelen görüntülerde artık ceset torbalarının hastanelere sığmadığı ve kaldırımların üzerinin cansız bedenlerle dolu olduğu görüldü. Servis edilen video ve fotoğraflar ülkede devam eden protestolardaki ölü sayısının açıklanandan çok daha fazla olabileceği yorumlarına neden oldu.

Ekonomi, Mossad, Google, Güncel, Finans, Dünya, İran, CIA, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'ın ekonomik çöküşü: Grafiği görenler gözlerine inanamıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ali Levent Ali Levent :
    Türkiye de kağıt üstünde 6 sıfır atmasaydı, şu anda 1 dolar 42 milyon TL idi. 39 2 Yanıtla
    Murat bedir Murat bedir:
    doğru cidden ya 1 0
    Adam Mı haklı Adam Mı haklı:
    iranda da 4 sıfır atıldı geçen yıl 1 0
  • hatay123 hatay123:
    İran tamam paket oldu bu bizim gibi fakir ülkeler abd ye karşı birleşmezse abdyi ortadan kaldırmazsa herkesin sonu böyle olacak 30 2 Yanıtla
  • 2009kilic 2009kilic:
    irani din adi altinda mafyanin yönettigi onaylandi o protestolarla. 10 0 Yanıtla
