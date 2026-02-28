İran\'ın füze saldırısı İsrail\'i sarstı: Hayfa\'da şiddetli patlamalar yaşanıyor

İsrail'in Hayfa kentinin farklı noktalarından patlama sesleri yükseldi. Şehre isabet eden İran füzelerininbölgede geniş çaplı hasar oluşturduğu bildirildi.

İsrail Sivil Savunma tarafından yayımlanan görüntülerde, saldırı sonrası bir binada ciddi yapısal hasar meydana geldiği görülürken, çatının delindiği ve füzenin binanın içine isabet ederek patladığı kaydedildi.

"EN ŞİDDETLİ SALDIRILARDAN BİRİ"

Yerel kaynaklara göre, bu saldırı bölgede son dönemde kaydedilen en şiddetli saldırılardan biri olarak değerlendiriliyor. İran'a ait olduğu belirtilen bir füzenin Hayfa'daki bir binaya doğrudan isabet ettiği ve patlamanın şehrin geniş bir kesiminde hissedildiği aktarıldı.

HASAR TESPİTİ SÜRÜYOR

Olayın ardından acil durum ekipleri bölgeye sevk edildi. İlk belirlemelere göre binada ağır hasar oluşurken, can kaybı veya yaralanmalara ilişkin resmi makamlar tarafından henüz net bir açıklama yapılmadı.

Güvenlik güçleri bölgede incelemelerini sürdürürken, saldırıya ilişkin detayların ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.