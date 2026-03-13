İran'ın, İsrail'in istihbarat merkezini vurduğu iddiası - Son Dakika
İran'ın, İsrail'in istihbarat merkezini vurduğu iddiası

İran\'ın, İsrail\'in istihbarat merkezini vurduğu iddiası
13.03.2026 00:22
İran'ın Tel Aviv'de İsrail'in istihbarat merkezini füzelerle vurduğu iddia edildi. Görüntülerde vurulan binanın tamamen alevler içinde kaldığı görüldü.

İran füzelerinin Tel Aviv'deki İsrail'in istihbarat merkezini hedef aldığı iddia edildi.

"İSTİHBARAT MERKEZİ VURULDU" İDDİASI

İran Devrim Muhafızları, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bulunan askeri istihbarat merkezine yönelik geniş kapsamlı bir füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Sosyal medyada paylaşılan ve bölgeden gelen görüntülerde, hedef alınan bölgedeki binaların alevler içinde kaldığı ve yoğun duman tabakasının şehri kapladığı görüldü.

İran makamları, operasyonda stratejik noktaların tam isabetle vurulduğunu ve merkezin ağır hasar aldığını öne sürdü.

İsrail kanadından yapılan açıklamalarda ise hava savunma sistemlerinin füzelerin birçoğunu havada imha ettiği belirtildi. Şehirde büyük paniğe yol açan patlamaların düşen füze parçalarından kaynaklandığı ve bazı bölgelerde yangın çıktığı kaydedildi.

