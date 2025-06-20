İran, müzakere şartını açıkladı: Saldırgan hesap verdiğinde hazırız - Son Dakika
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İran, müzakere şartını açıkladı: Saldırgan hesap verdiğinde hazırız

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İran, müzakere şartını açıkladı: Saldırgan hesap verdiğinde hazırız
20.06.2025 22:18
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İran, müzakere şartını açıkladı: Saldırgan hesap verdiğinde hazırız
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İngiltere, Fransa ve Almanya üst düzey yetkilileri ile yaptıkları toplantı sonrasında "İran, saldırgan işlediği suçlardan dolayı hesap verdiğinde, diplomasiyi yeniden değerlendirmeye hazırız" açıklamasında bulundu. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ise toplantı sonrası "Askeri operasyonlar bu sorunu erteleyebilir ancak ortadan kaldırmaz" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, "İran, saldırganlık sona erdiğinde ve saldırgan işlediği suçlardan dolayı hesap verdiğinde, diplomasiyi yeniden değerlendirmeye hazırız" açıklamasında bulundu.

İran, Almanya, Fransa ve İngiltere Dışişleri Bakanları ve üst düzey yetkililer, İsrail ve İran arasındaki çatışmaları görüşmek üzere İsviçre'nin Cenevre kentinde toplandı.

İRAN MÜZAKERE ŞARTINI AÇIKLADI

Toplantı sonrası bakanları kritik mesajlar verdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, yaptığı açıklamada ülkesinin müzakere şartını da açıkladı.

Arakçi, "İran, saldırganlık sona erdiğinde ve saldırgan işlediği suçlardan dolayı hesap verdiğinde, diplomasiyi yeniden değerlendirmeye hazır" ifadelerini kullandı.

"ASKERİ OPERASYONLAR MESELEYİ ORTADAN KALDIRMAZ"

Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot da toplantı sonrası bir açıklama yaptı. Barrot açıklamasında, "İran'ın nükleer meselesine kesin bir askeri çözüm olmadığına inandığımız için İran Dışişleri Bakanı ile bir görüşme başlatmak istedik. Askeri operasyonlar bu sorunu erteleyebilir ancak ortadan kaldıramaz" ifadelerini kullandı.

"SON DERECE ÖNEMLİ"

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ise "İran'ı da ABD ile görüşmelere devam etmeye çağırıyoruz. Bu tehlikeli bir an ve bu çatışmanın bölgesel bir tırmanışa yol açmaması son derece önemli" açıklamasında bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, "Bugünkü iyi sonuç, İran tarafının prensipte tüm önemli konuları konuşmaya devam etmeye hazır olduğu izlenimiyle odadan ayrılmamızdır. Biz Avrupalılar için buna dahil olmamız önemli ancak her şeyden önce ABD'nin bu müzakerelere ve bir çözüme dahil olması çok önemli" sözlerini sarf ederken; AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ise "Nükleer konuların yanı sıra daha geniş kapsamlı konuları da görüşmek ve görüşmeleri sürdürme konusunda mutabık kaldık" değerlendirmesine bulundu.

İRAN STRATEJİK NOKTALARA SALDIRDI

Öte yandan çatışmaların 8. günü de hareketli geçti. İran bu sabah çok sayıda füzeyle İsrail'in güneyindeki Beerşeba kentini hedef aldı. Bölgedeki tren istasyonu ağır hasar görürken, İsrail füzelerinin bir sonraki hedefi ise İsrail siber güvenlik merkezi oldu.

İSRAİL TEBRİZ'E SALDIRDI

İsrail'in saldırıları da gün boyunca devam etti. İsrail ordusu hava saldırısında İran'ın önemli kentlerinden Tebriz'i hedef aldı.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

İsrail'in saldırılarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin de aralarında olduğu en az 227 kişi öldü.

İran ise insansız hava araçlarının (İHA) yanı sıra yüzlerce balistik ve hipersonik füze fırlattığı misillemesinde ise Tel Aviv, Kudüs ve Hayfa'yı hedef aldı. İsrail'in hava savunma sistemlerini aşan İran füzeleri nedeniyle en az 25 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısının ise 500'ü aştığı açıklandı.

Uluslararası İlişkiler, İngiltere, Politika, Almanya, Fransa, Dünya, Noel, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran, müzakere şartını açıkladı: Saldırgan hesap verdiğinde hazırız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Hakan Uman:
    çok doğru ve yerinde bir karar gazzede çocuk açlıktan deniz kumu yiyordu nerede bunların insanlığı. 113 0 Yanıtla
  • zeki69:
    Aynen öyle işte budur 71 0 Yanıtla
  • ali ihsan Akyol:
    Pakistan sürece hızla dahil olmalı. Türkiye ne kadar uzak olursa İran için o kadar iyi. BOP eşbaşkanı maalesef burada komuta kademesi Amerika da. Pakistan İran ile mutlaka birlesmeli İran in petrolü Pakistan in teknoloji ve nükleer gücu birlesmeli 49 8 Yanıtla
  • Mehmet Cosar:
    İsrailin dotu tutustu amerikanin gazina geldiler msllar 51 1 Yanıtla
  • Ecevit çakar:
    savaşa dahıl olduğunda ortadoğu seyredeceğını zanedıyorlar :)) 23 0 Yanıtla
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