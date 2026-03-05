İran Putin'i arayıp yardım istedi mi? Merak edilen soru yanıt buldu - Son Dakika
İran Putin'i arayıp yardım istedi mi? Merak edilen soru yanıt buldu

İran Putin'i arayıp yardım istedi mi? Merak edilen soru yanıt buldu
05.03.2026 15:12
Orta Doğu'da savaşın yarattığı gerilim sürerken Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın İran'dan askeri yardım dahil herhangi bir destek talebi almadığını belirterek Moskova'ya bu yönde resmi bir başvuru yapılmadığını açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın İran'dan askeri yardım dahil herhangi bir destek talebi almadığını açıkladı. Peskov, TASS'a yaptığı değerlendirmede İran tarafından Moskova'ya bu yönde resmi bir başvuru yapılmadığını vurguladı.

DESTEK TALEBİ GELDİ Mİ?

Peskov açıklamasında, "Rusya, İran'dan askeri yardım dahil herhangi bir destek talebi almadı. Bu konuda hiçbir resmi başvuru yok" ifadelerini kullandı.

İran Putin'i arayıp yardım istedi mi? Merak edilen soru yanıt buldu
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov

ANLAŞMADA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Açıklama, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası Moskova'nın Tahran'a askeri destek verip vermeyeceğine ilişkin tartışmaların arttığı bir dönemde geldi. Rusya ile İran arasında 2025 yılında imzalanan stratejik ortaklık anlaşmasının ise karşılıklı askeri yardım yükümlülüğü içermediği belirtiliyor.

Rus yetkililer, Moskova'nın İran ile yakın ilişkilerini sürdürdüğünü ancak mevcut anlaşmalar kapsamında otomatik bir askeri müdahale veya zorunlu savunma maddesi bulunmadığını ifade ediyor.

RUSYA BEKLEMEDE

Orta Doğu'da ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla gerilim tırmanırken, Rusya'nın şu aşamada doğrudan askeri müdahale planı olmadığı ve gelişmeleri diplomatik kanallar üzerinden takip ettiği değerlendiriliyor.



Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Rusya kendisi bataklik icinde 0 2 Yanıtla
15:44

