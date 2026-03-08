İran savaşında hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 7'ye yükseldi - Son Dakika
İran savaşında hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 7'ye yükseldi

İran savaşında hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 7\'ye yükseldi
08.03.2026 22:37  Güncelleme: 22:54
İran savaşında hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 7\'ye yükseldi
İran'a saldırılarını sürdüren ABD ordusunun zayiatı bir kez daha arttı. CENTCOM, hayatını kaybeden ABD askeri sayısının 7'ye çıktığını açıkladı.

CENTCOM yaptığı açıklamada, İran'a saldırılarda ölen ABD askeri sayısının 7'ye yükseldiğini belirtti.

CENTCOM'DAN AÇIKLAMA

ABD ordusunun İran'da zayiatı bir kez daha arttı. ABD Merkez Kuvvetler Ordusu (CENTCOM) yaptığı açıklamada, İran'da hayatını kaybeden ABD askeri sayısının yükseldiğini belirtti.

ÖLEN ABD ASKERİ SAYISI 7

CENTCOM'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Dün gece, ABD'li bir asker, İran rejiminin Orta Doğu'daki ilk saldırıları sırasında aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybetti. Asker, 1 Mart'ta Suudi Arabistan Krallığı'ndaki ABD birliklerine yönelik bir saldırı yerinde ağır yaralanmıştı.

Bu, Epic Fury Operasyonu sırasında çatışmada hayatını kaybeden yedinci askerimizdir. Büyük çaplı muharebe operasyonları devam etmektedir. Şehit düşen askerin kimliği, yakınlarına haber verildikten 24 saat sonrasına kadar açıklanmayacaktır."

İRAN: ELİMİZDE ESİR ABD ASKERLERİ VAR"

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada birkaç ABD askerinin esir alındığı yönünde bilgilendirildiğini belirterek, "Bana, birkaç Amerikan askerinin esir alındığı bildirildi. Ancak Amerikalılar, bu askerlerin çatışmada öldürüldüğünü iddia ediyor. Nafile çabalarına rağmen, gerçeği çok uzun süre saklayamazlar" ifadelerini kullanmıştı.

"İRAN, HERKESİ ALDATMAK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPIYOR"

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) ise, söz konusu iddiayı yalanlamıştı. CENTCOM Sözcüsü Tim Hawkins, "İran rejimi yalan yaymak ve herkesi aldatmak için elinden geleni yapıyor. Bu da bunun açık bir örneği" dedi.

Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • 12karaoglan 12karaoglan:
    sayısına bereket 62 1 Yanıtla
  • Kym Motors Vag null Kym Motors Vag null:
    Gerçekte olan 7 kişi mi? hiç sanmam 56 0 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi Tahsin Mehdevi:
    yani çarpı 100 45 1 Yanıtla
  • Fatih mehmet yıldız Fatih mehmet yıldız:
    ne İsrail ne de ABD gerçek zayiatı söylemiyor, yakında neler kaybettikleri ortaya çıkar 43 0 Yanıtla
  • 2025 2025:
    700 olmasın sakın 31 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
24 saat son dakika haber yayını
