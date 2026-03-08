İran savaşında hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 7\'ye yükseldi

CENTCOM yaptığı açıklamada, İran'a saldırılarda ölen ABD askeri sayısının 7'ye yükseldiğini belirtti.

CENTCOM'DAN AÇIKLAMA

ABD ordusunun İran'da zayiatı bir kez daha arttı. ABD Merkez Kuvvetler Ordusu (CENTCOM) yaptığı açıklamada, İran'da hayatını kaybeden ABD askeri sayısının yükseldiğini belirtti.

ÖLEN ABD ASKERİ SAYISI 7

CENTCOM'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Dün gece, ABD'li bir asker, İran rejiminin Orta Doğu'daki ilk saldırıları sırasında aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybetti. Asker, 1 Mart'ta Suudi Arabistan Krallığı'ndaki ABD birliklerine yönelik bir saldırı yerinde ağır yaralanmıştı.

Bu, Epic Fury Operasyonu sırasında çatışmada hayatını kaybeden yedinci askerimizdir. Büyük çaplı muharebe operasyonları devam etmektedir. Şehit düşen askerin kimliği, yakınlarına haber verildikten 24 saat sonrasına kadar açıklanmayacaktır."

İRAN: ELİMİZDE ESİR ABD ASKERLERİ VAR"

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada birkaç ABD askerinin esir alındığı yönünde bilgilendirildiğini belirterek, "Bana, birkaç Amerikan askerinin esir alındığı bildirildi. Ancak Amerikalılar, bu askerlerin çatışmada öldürüldüğünü iddia ediyor. Nafile çabalarına rağmen, gerçeği çok uzun süre saklayamazlar" ifadelerini kullanmıştı.

"İRAN, HERKESİ ALDATMAK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPIYOR"

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) ise, söz konusu iddiayı yalanlamıştı. CENTCOM Sözcüsü Tim Hawkins, "İran rejimi yalan yaymak ve herkesi aldatmak için elinden geleni yapıyor. Bu da bunun açık bir örneği" dedi.