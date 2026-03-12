İran savaşta yalnız değilmiş! Mücteba Hamaney 3 müttefik ülkeyi saydı

İran'da yeni lider seçilen Mücteba Hamaney, ilk açıklamasını yaptı. ABD-İsrail ile savaşta yalnız olmadıklarını açıklayan Hamaney, Yemen, Lübnan Hizbullahıve Irak'taki direniş gruplarına tek tek teşekkür etti.

"DİRENİŞ CEPHESİ"

Konuşmasında Direniş Cephesi'ni İran için en önemli müttefikler arasında gördüklerini ifade eden Hamaney, bu yapının İslam Devrimi'nin temel değerlerinden biri olduğunu söyledi. Hamaney, Direniş Cephesi'ne bağlı unsurlar arasındaki dayanışmanın İsrail'e karşı mücadelede belirleyici rol oynadığını dile getirdi.

"EN İYİ DOSTLARIMIZ"

Hamaney, "Direniş Cephesi savaşçılarına en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Direniş Cephesi ülkelerini en iyi dostlarımız olarak görüyoruz. Bu cephe ve davası, İslam Devrimi değerlerinin ayrılmaz bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.

Hamaney, Yemen'in Gazze halkına verdiği desteğin sürdüğünü, Hizbullah'ın tüm engellere rağmen İran'ın yanında yer aldığını ve Irak'taki direniş gruplarının da aynı yolu izlediğini söyledi. Hamaney, bu dayanışmanın bölgedeki dengeleri etkilediğini vurguladı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı. İran'ın misillemelerinde ise şuana kadar 7 ABD askeri ve 13 İsrailli hayatını kaybetti.