İran ve İsrail Arasındaki Gerilim Tırmanıyor - Son Dakika
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İran ve İsrail Arasındaki Gerilim Tırmanıyor

İran ve İsrail Arasındaki Gerilim Tırmanıyor

İran, İsrail'e saldırı hazırlıklarını artırırken, karşılık verilmesi durumunda misilleme yapacağını duyurdu.

03.10.2024 03:23
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İran, Nisan ayında İsrail'e saldırdığında bir mesaj veriyor gibiydi. Ancak İran saldırının nasıl düzenleneceği konusunda uyarıda bulunmuş ve havadaki neredeyse her şey İsrail ve Amerikan savunma sistemlerince düşürülmüştü.

Bu kez işler farklıydı. İranlılar, çok daha ağır bir hasar ve saldırgan bir mesaj vermek istiyor gibi göründüler.

İran Devrim Muhafızları, üst düzey Hamas ve Hizbullah liderlerinin öldürülmesine misillemede bulunduklarına yönelik bir açıklama yaptı. İsrail karşılık verirse, yine vuracakları uyarısı da yaptılar.

Geçen sefer ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "Galibiyeti kabul et. Büyük bir karşılık verme" demişti. İsrail de bunu yapmadı. Ancak bu kez İsrail'de hava çok farklı.

Eski İsrail Başbakaı Naftali Bennet'in sosyal medyada çok sert bir dilleyaptığı paylaşıma bakın;

"Bu son 50 yılda Orta Doğu'nun yüzünü değiştirmek için büyük fırsat" dedi ve İsrail'in "bu terör rejimine ölümcül darbeyi vurabilmesi için" İsrail'in İran'ın nükleer tesislerini hedef alması gerektiğini" söyledi.

Gelecekte yeniden bu göreve geleceği yoğun bir şekilde konuşulsa da, şimdi başbakan değil ve ne kadar sert olduğunu göstermeye çalışıyodu. Ancak yine de ülkedeki havayı yansıtmıyor da değil.

İsrail'in şu anda herhangi bir yere saldırısını ihtimal dışı bırakmazdım. Nükleer tesisler, petrokimya tesisleri, İran ekonomisine zarar verebilecek her şey.

Senaryo hep, teoride İran ve nükleer tesislerinin vurulması halinde, İran'ın Lübnan'da Hizbullah'ın büyük bir gelişmiş silah deposuyla ön savunmayı yapacağı üzerineydi.

Amerikan ve İsrail makamlarına göre İsrail, son birkaç haftada Hizbullah'ın organizasyon kabiliyetini ve elindeki silahların yarısını yerle bir etti. Ayrıca Lübnan'ı da işgal ettiler.

Yani İran'ın caydırıcılığı sadece gitmekle kalmadı, binlerce parçaya bölündü. Dolayısıyla, İsrailliler'in ellerinin daha rahat olduğunu düşündüğüne inanıyorum. Joe Biden da Akdeniz'e bir yeni bir uçak gemisi savaş grubu yollayarak, Tahran'a İsrail'e saldırırsanız, ABD'ye e saldırmış olursunuz mesajını veriyor.

Bu nedenle insanla, savaşın yayılma korkusundan bahsediyor. Şu anda yaşananlardan kaynaklanan istikrarsızlığı ve türbülansı görüyoruz. Diplomasinin de pek manevra alanı kalmadı.

Kaynak: BBC

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Politika, Tahran, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran ve İsrail Arasındaki Gerilim Tırmanıyor - Son Dakika

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