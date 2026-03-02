İranlı genç kızdan Hamaney\'in ölümünü dans ederek kutlayan hemcinsine sert yanıt

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, ABD ve İsrail tarafından düzenlenen ortak hava saldırısında hayatını kaybetti. Sürpriz saldırı, Hamaney'i yakın takibe alan CIA'in ülkedeki casus ağından gelen istihbarat doğrultusunda planlandı.

SOSYAL MEDYADA İLGİNÇ AKIM

Hamaney'in ölümü sonrası boşalan liderlik makamına kimin oturacağı konuşulurken İranlı gençler arasında ilginç bir akım başladı. Peş peşe yayınlanan videolarda gençlerin Trump ile özdeşleşen dansı ettikleri görülüyor.

"AHLAKSIZLIĞIN BOYUTUNU BİR DÜŞÜNÜN"

İran'da gazeteci olduğunu belirten genç bir bir kız, başlatılan bu akımlara ait görüntüyü alıntılayarak " Washington'daki otellerden, ülkeyi terk eden bazı İranlı kızlar İran halkıyla alay edercesine dans ediyorlar. Ahlaksızlığın boyutunu bir düşünün" notunu düştü. Bu paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

İşte o paylaşım;