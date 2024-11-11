İranlı Kadına Uluslararası Destek

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(ANKARA) - Tahran İslami Azad Üniversitesi kampüsünde 2 Kasım'da yaşanan olayda, protesto amacıyla kıyafetlerini çıkararak iç çamaşırlarıyla kalan ve gözaltına alındıktan sonra psikiyatri hastanesine gönderilen İranlı kadın öğrencinin durumu belirsizliğini sürdürürken, uluslararası camiada kadının durumuna ilişkin tepkiler giderek artıyor. Londra'daki kadınlar, farkındalık yaratmak için iki farklı protesto gösterisi düzenledi, Milano'da İran Konsolosluğu'nun önündeki duvara Ahoo Daryaei'nin iç çamaşırlı bir resmi çizildi.

İran Uluslararası Af Örgütü, geçen hafta, başörtüsünü yanlış taktığı için güvenlik görevlileri tarafından fiziksel tacize uğrayınca üniversite kampüsünde uygulanan katı kıyafet yönetmeliğini protesto etmek için kıyafetlerini çıkaran İranlı kadının, gözaltına alınmasının ardından götürüldüğü psikiyatri hastanesinde durumundan endişe edildiğini bildirdi.

İranlı kadının durumuna ilişkin endişeler artarken, dünyanın farklı yerlerinde kadınlar, ismi Ahoo Daryaei olduğu belirtilen kadına destek vermek amacıyla prostestolar düzenliyor.

İranlı yetkililer ise olayın bir protesto olmadığını ve İranlı kadının mental sağlığının yerinde olmadığını iddia ediyor.

Daryaei'ye uluslararası çapta destek eylemleri

Daryaei'nin durumu hakkında farkındalık yaratmak isteyen kadın aktivist grupları, Londra'da iki farklı protesto gösterisi düzenledi.

Gösterilerden birinde, Özgürlük Sahnesi grubunun bir parçası olan kadın protestocular, Londra Parlamento Meydanı'ndaki heykelin önünde toplandı. Kadınların boyunduruk altına alınmasını konu alan distopik bir roman olan Damızlık Kızın Öyküsü'ndeki karakterlerden esinlenerek kırmızı cübbeler giyen kadınlar, yürüyüşlerini Piccadilly Circus'ta sonlandırdı.

Diğer gösteride ise kadın aktivist grupları Piccadilly Circus'ta bir araya gelerek giysilerini iç çamaşırlarına kadar çıkardı ve Daryaei'nin durumunu vurgulamak için vücutlarını boyayarak mesajlarla verdi. Bu sembolik eylemin, Daryaei'nin tutuklanmasına ve İran'daki kadın hakları konusuna dikkat çekmeyi amaçladığı belirtiliyor.

Londralı aktivistler farkındalık yaratmak amacıyla yoldan geçenlere, İran'da bu hafta kıyafet yönetmeliği konusunda okul yönetimi baskısı nedeniyle intihar ettiği iddia edilen 16 yaşındaki öğrenci Arezou Khavari'nin durumuna dikkat çeken broşürler dağıttı.

İtalya'da ise Alexandru Palumbo isimli bir sanatçı, Milano'daki İran Konsolosluğu'nun önündeki duvara Daryei'nin iç çamaşırlı bir resmini çizdi. Alexandru Palumbo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda resme ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Ahoo Daryaei, İslam rejimine meydan okuyacak barışçıl bir silah haline getirmek için evrensel bir sevgi eylemi olarak bedenini bize verdi. Onun jesti derin, fedakarlığı yıkıcı. Ahoo Daryaei bizi bedeni aracılığıyla mesajı yaymaya ve İranlı kadınların özgürlük ve cesaret çığlığını ileriye taşımaya davet ediyor. Arkamızı dönmememiz, suç ortağı ve kayıtsız kalmamak için onlarla birlikte mücadele etmemiz için bir uyarı."

Tahran İslami Azad Üniversitesi'nde öğrenim gören bir kadın öğrencinin yarı çıplak bir şekilde üniversite kampüsünde dolaştığı görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. İran Uluslararası Af Örgütü yaptığı açıklamada, kadının Tahran İslami Azad Üniversitesi'nde kıyafet yönetmeliğinin "kötü bir şekilde uygulanmasını" protesto etmesinin ardından "şiddet kullanılarak tutuklandığını" belirtmişti.

Üniversitenin halkla ilişkiler direktörü Seyyid Emir Mehcub ise güvenlik görevlilerinin öğrenciyi polise teslim ettiğini ve fiziksel bir çatışma yaşanmadığını savunmuştu. İranlı yetkililer, daha sonra öğrencinin akıl sağlığıyla ilgili bir sorun yaşadığını açıklamıştı. İran Hükümet sözcüsü Fatma Muhacerani, "Bu meseleye güvenlik merceği altında bakmak yerine, sosyal bir mercekle bakıldığını ve sorunlu bir birey olarak bu öğrencinin sorunlarını çözmeye çalıştıklarını" ifade etmişti.

İranlı yetkililer öğrencinin kimliğini doğrulamadı ancak konuya ilişkin sosyal medya paylaşımlarında öğrencinin adının Ahoo Daryaei olduğu iddia ediliyor. 2 Kasım'da gerçekleşen olayın ardından psikiyatri hastanesine yatırılan Daryaei'den haber alınamıyor.