İranlılar, ABD ve İsrail saldırılarına karşı sokaklarda

İranlılar, ABD ve İsrail saldırılarına karşı sokaklarda
28.02.2026 22:16
İranlılar, ABD ve İsrail saldırılarına karşı sokaklarda
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği saldırıların ardından İran vatandaşları, devletlerine destek amacıyla sokağa çıktı. Özellikle Meşhed şehrindeki İmam Rıza Türbesi, hükümet destekçisi kalabalıkların merkezi haline geldi. Protestoya katılan İranlılar "Şehitlerin izinden gideceğiz" sloganları attı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği saldırıların ardından İranlılar, devletlerine destek amacıyla sokağa çıktı. Ülkenin dört bir yanında vatandaşlar hükümete bağlılıklarını ifade etmek için bir araya geldi. Gösterilerde İsrail ve ABD de protesto edildi. Gösteriler başkent Tahran'da başladı, diğer şehirlerde devam etti.

İranlılar, ABD ve İsrail saldırılarına karşı sokaklarda

SALDIRI HAZIRLIKSIZ YAKALADI

İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırıları sabah saatlerinde, insanların işe gittiği ve pazarlarda alışveriş yaptığı sırada gerçekleşti. Başkent Tahran'da patlama sesleri duyulurken trafik kilitlendi. İran medyasında paylaşılan videolarda, insanların kalabalık caddelerde saklanmak için koşuşturduğu görülüyordu.

KAYIPLAR ARTIYOR

Saatler ilerledikçe saldırıların bilançosu da ortaya çıktı. Özellikle Minab kentindeki Şacereh Tayyebeh Kız İlkokulu'nu hedef alan saldırıda 155 kız öğrencinin hayatını kaybetmesi ülkede büyük bir şok yarattı. İran Kızılayı, 24 ildeki saldırılarda toplam 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını açıkladı.

İranlılar saldırılara ve can kayıplarına büyük tepki gösterdi ve ülkenin farklı kentlerinde ABD ve İsrail'i protesto gösterileri düzenlendi.

İranlılar, ABD ve İsrail saldırılarına karşı sokaklarda

GÖSTERİLERİN ADRESİ: MEŞHED

Paylaşılan bir videoda, İranlıların yoğun katılımıyla Meşhed şehrindeki İmam Rıza Türbesi'nde destek gösterisi düzenlendiği görülüyor. Türbenin avlusu devlet ve hükümet destekçisi kalabalıklarla dolup taştı. Protestoya katılan İranlılar "Şehitlerin izinden gideceğiz!" sloganları attı.

Savaş ve Çatışma, İmam Rıza, Orta Doğu, Politika, Hükümet, Meşhed, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İranlılar, ABD ve İsrail saldırılarına karşı sokaklarda - Son Dakika

