İranlıların başlattığı akıma Beyaz Saray da kayıtsız kalmadı

İran'ın dini lideri, ülkenin en kilit ismi ve devrimin beyni olarak kabul edilen Ayetullah Ali Hamaney, ABD ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybetti. Hamaney'in ölümü bir kesimi derin üzüntüye sevk ederken bir kesim tarafından da büyük sevinçle karşılandı.

"TRUMP DANSI" AKIMI BAŞLADI

Öte yandan Hamaney'in ölümü sosyal medyada da geniş yankı buldu. Özellikle ülke dışında yaşayan İran vatandaşları, sosyal medyada ABD Başkanı Donald Trump'ın dans edişini taklit ettikleri videoları paylaşarak yeni bir akım başlattı.

BEYAZ SARAY DA KAYITSIZ KALMADI

Söz konusu akım sosyal medyada o kadar geniş yer tuttu ki Beyaz Saray da kayıtsız kalamadı. Beyaz Saray'ın resmi hesabından yapılan paylaşımda, dünyanın çeşitli ülkelerindeki İran vatandaşlarının "Trump dansı" ettiği anlar yer aldı.